El programa JKN es la esperanza de Prayitno para vivir en diálisis

SEMARANG (Antara) – Más de diez años del Programa Nacional de Seguro de Salud (JKN) ha estado presente en la comunidad para ofrecer acceso a servicios de salud que son fáciles, rápidos e iguales.

El programa JKN juega un papel importante como seguro de salud, especialmente para las personas que necesitan tratamiento a largo plazo.

Prayitno, residente del pueblo de Mlatibaru, Semarang City, dijo que todo comenzó alrededor de 2019 cuando Pandemi Covid-19 golpeó. A menudo se quejaba del dolor de pecho grave. Sin embargo, varias veces se pueden llenar con los medicamentos que ha recibido.

«Algún tiempo después del dolor en el pecho, obtuve cálculos renales. Luego, la extracción se realizó a través del método ESWL o el método de golf de choque, después de 5 tratamiento, y luego se declaró limpia», dijo cuando se reunió el miércoles (8/13) en el Hospital Dr. Kariadi.

Todo sigue siendo bueno durante unos años. Hasta 2023, el dolor en el pecho volvió a Prayitno. Como de costumbre, después de verificar y tomar medicamentos, el cuerpo se siente mejorado.

«Después de haber recibido un medicamento, es de hecho un dolor doloroso. Dado el medicamento para el mes siguiente, pero no ha habido unas tres semanas que el cuerpo se sienta incómodo, náuseas, vómitos, el cuerpo es débil y solo puede mentir en casa», dijo.

La mujer sintió que el cuerpo aumentaba y tomó la iniciativa de llevar Prayitno al departamento de emergencias (IGD) para recibir un tratamiento de inmediato y ciertamente lo suficiente, después de algunos controles, se sabía que la creatina en el cuerpo de Prayitno casi alcanzó el número 20 que necesitaba para la diálisis.

«Después de saber que mi creatina era alta, inmediatamente obtuve diálisis en la UCI en ese momento. El tratamiento mejoró cinco días después y finalmente se le permitió ir a casa», dijo Prayitno.

El estilo de vida malo es uno de los desencadenantes que debe experimentar las circunstancias actuales. Cómo no, está familiarizado con los cigarrillos, porque era joven y era un amigo flotante de Prayitno para eliminar su somnolencia cuando era un conductor.

«Inicialmente había una hinchazón en las piernas, pensé que en realidad era el corazón, pero resultó que según el médico había dolor cardíaco debido a los riñones que no eran lo suficientemente fuertes como para apoyar», explicó.

Se ha sometido a diálisis durante unos dos años. Registrado como participante de JKN en el segmento PBPU (no del trabajador de la nave) del gobierno de la ciudad de Semarang o UHC (cobertura de salud universal) le dio la sensación de que se ayudó mucho.

«Comencé con diálisis en julio de 2023, unos dos años, y afortunadamente hubo un desarrollo, aunque la diálisis todavía era débil al principio y no estaba entusiasmada, tal vez también se ajustara», dijo.

«Alhamdulillah, todos los procesos de tratamiento no tienen costos, también conocidos como cero por ciento que van desde acciones o que proporcionan medicamentos, todos están garantizados sin costo», dijo.

Prayitno también apreció los servicios prestados, comenzando con los Puskesmas y los hospitales, todo buen servicio, amigable, y no hubo ninguna diferencia en absoluto.

«Si no hay salud BPJS o UHC, es mejor rendirse, porque escucho que pagar por mí mismo puede ser de hasta millones, por lo que mi esposa también me ayuda a revisar la carta de referencia para que no se pierda», dijo.

Sin mencionar que él y su esposa quieren agradecer al gobierno y al BPJS Health por proporcionar servicios de salud hasta la fecha.

«Espero que el programa JKN siempre se pueda mejorar, permanentemente, y habrá el medio de la comunidad que esta atención médica necesita», dijo Prayitno.