El programa de MBG Central de la Fuerza de Tarea tiene una oficina en Java Central

SEMARANG (Antara) – El gobernador central de Java (Java Central) Ahmad Lutfi reveló que el grupo de trabajo (Fuerza de Tarea) del Programa de Nutritivo Nutritivo (MBG) tendrá una oficina en la región central de Java.

«MBG en el centro de Java se ha ejecutado con 1.855 cocinas SPPG. Somos aceleración y la Fuerza de Tarea Central tendrá una oficina en el área central de Java», dijo después de abrir la Exposición Central de Productos de Innovación de Java (PPI) en 2025 en Blora Regency, viernes.

Según él, todas las lluvias y ciudades en Java Central también son actualmente el grupo de trabajo MBG a nivel regional para supervisar la implementación del programa.

«¿Cuál es el punto? Para que podamos supervisar rápidamente la penetración de la política gubernamental, en particular el equipo MBG en Java Central», dijo.

En el futuro, dijo el antiguo Java Central -Politiechef, la Fuerza de Tarea MBG también llevará a cabo una evaluación con respecto a una serie de incidentes de intoxicación que tuvieron lugar.

Dijo que la policía investigaría más el incidente debido al factor de negligencia o que había un elemento de intención.

«Pero en principio, a veces nuestra sociedad, puede haber retrasos o menos higiénicos. El grupo de trabajo evaluará», dijo.

Por otro lado, Lutfi enfatizó que el programa MBG tiene un efecto multiplicador O múltiples influencias, especialmente en la economía regional que se puede ver en el aumento de la disponibilidad de alimentos básicos en Java central.

«Además del efecto multiplicador, Nuestro sueño es crear una generación más inteligente de Java central en el futuro «, dijo.

Mientras tanto, en Blora Regency, 49 cocinas están activas para la Unidad de cumplimiento de los Servicios de Nutrición (SPPG) de una cuota total de 73 cocinas.

En el futuro cercano, seis cocinas adicionales trabajarán con la colocación del jefe de SPPG que se graduó de los conductores de desarrollo indonesios (SPPI), de modo que la cocina total de SPPG en Blora alcanzará 55 unidades.

