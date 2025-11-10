El programa de comidas nutritivas gratuitas en Jepara está dirigido a 166.721 estudiantes hasta niños pequeños

Jepara (ANTARA) – El Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en Jepara Regency, Java Central, se dirige actualmente a 166.721 beneficiarios: estudiantes y niños menores de cinco años (niños pequeños).

«De la cantidad de beneficiarios del programa MBG, se atienden 54 Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG), repartidas en varios subdistritos en Jepara Regency», dijo el regente de Jepara, Witiarso Utomo, mientras asistía a la conmemoración del 61º Día Nacional de la Salud (HKN) en Jepara Regency en el patio de la Secretaría Regional de Jepara, el lunes.

A la ceremonia, con el tema «Generación saludable, gran futuro», asistieron funcionarios de Forkopimda, directores de hospitales y el rector de la Universidad Al Hikmah de Jepara.

Witiarso dijo que el programa nacional MBG en Jepara ha estado en funcionamiento desde el 17 de febrero de 2025. Mientras tanto, actualmente hay 73 cocinas SPPG, de las cuales 54 están operativas activamente. Mientras tanto, la meta es atender a 383.701 beneficiarios, entre estudiantes, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños.

“Para finales de 2025, nuestro objetivo es tener operativas 60 cocinas SPPG”, afirmó.

Según datos de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Representativa de Jepara, los beneficiarios de MBG incluyen no sólo estudiantes sino también mujeres embarazadas y madres lactantes. De los 166.721 beneficiarios, 998 eran madres lactantes y 599 de los destinatarios eran mujeres embarazadas.

Además, había 2.363 bebés menores de cinco años y 27.258 alumnos de jardines de infancia (TK) y educación preescolar (PAUD). Las 135.508 personas restantes son estudiantes, desde primaria (SD) hasta secundaria (SMA).

«Este programa no se trata sólo de nutrición, sino de construir una generación sana, inteligente y poderosa», dijo.

Witiarso enfatizó la importancia de la salud como capital más importante para el desarrollo humano. El gobierno del distrito de Jepara continúa fortaleciendo el desarrollo sanitario centrándose en los problemas del retraso del crecimiento, la tuberculosis y el VIH mediante la colaboración intersectorial.

Según datos de encuestas nacionales, la prevalencia del retraso del crecimiento en Jepara disminuyó del 30,9 por ciento en 2019 al 15,6 por ciento en 2024.

«Sin salud, no todo el potencial humano se desarrollará de manera óptima», afirmó.

