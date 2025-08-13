El programa de activación económica indonesia creció en un 5.12 por ciento

JAKARTA (Antara) – Representante para la promoción de inversiones de inversiones y BKPM Nurul Ichwan dijo que la economía indonesia creció un 5,12 por ciento debido al Programa de comidas nutritivas (MBG) gratuitas.

«Un almuerzo gratuito cuyo valor es extraordinario, se incluye en el mercado, y de hecho cambia las ruedas de la economía, lo que contribuye al crecimiento económico», dijo Nurul en la oficina de BKPM, Yakarta, el miércoles.

Según él, el programa MBG ha logrado distraer el gasto gubernamental desde anteriormente para financiar las actividades de los ministerios e instituciones, en costos en el mercado para alimentar a los niños.

El programa MBG, continuó, agregó que el presidente Prabowo Subianto fue un paso para combatir la corrupción.

Nurul cree que ha sucedido hasta ahora, la corrupción está en programas en ministerios e instituciones, lo que deja de financiar entre las corrupciones.

«Eso es lo que hace el presidente, vence a toda torre corrupta, no obtenga un programa para que no podamos corromper. Usamos el dinero, ingresamos al mercado y la economía está creciendo», dijo Nurul.

Anteriormente, la Agencia Central de Estadística (BPS) anunció que el crecimiento económico de Indonesia alcanzó el 5.12 por ciento en el segundo trimestre de 2025 en el año (año tras año/yoj) con el valor del producto interno bruto (PIB) de Rp5.947 billones.