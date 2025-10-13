El profesor Unsoed apoya el plan de fusionar Bulog y Bapanas

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – El experto en agricultura de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Totok Agung Dwi Haryanto, apoya el plan para fusionar Perum Bulog y la Agencia Nacional de Alimentos (Bapanas), ya que puede aumentar la eficiencia y fortalecer la gestión alimentaria nacional.

«Si esta fusión se lleva a cabo con miras a la eficiencia institucional para que las funciones no se superpongan, es un paso muy apropiado», dijo el lunes en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que hasta ahora, como empresa que cotiza en bolsa bajo el Ministerio de Empresas, Bulog ha desempeñado dos funciones que a menudo están en desacuerdo, a saber, funciones sociales o servicios públicos y funciones comerciales.

En el ámbito de los servicios públicos, Bulog afirmó que desempeña las funciones de estabilización de precios, gestión de las reservas gubernamentales de arroz y distribución de asistencia social para el arroz (bansos).

Mientras tanto, Bulog gestiona varias materias primas estratégicas en funciones comerciales, continuó.

Según él, las funciones sociales de Bulog son similares a las de Bapanas.

«Hay algo muy bueno en el trabajo de Bapanas, concretamente en términos de diversidad del consumo de alimentos, seguir gestionando la inseguridad alimentaria y la nutrición, etc.», explicó.

En este sentido, admitió que apoya el discurso de fusionar Bulog y Bapanas, especialmente en el ejercicio de funciones sociales o servicios públicos.

Mientras tanto, para las funciones comerciales que desempeña Bulog, sería mejor transferirlas a otros sectores alimentarios estatales miembros de ID Food.

Sin embargo, afirmó que las empresas del sector alimentario también deberían prestar apoyo cuando la institución resultante de la fusión de Bulog y Bapanas necesite reservas de alimentos.

«Si las funciones sociales y políticas son manejadas por una institución, mientras se transfieren negocios a las empresas alimentarias, esto hará que el sistema alimentario nacional sea más eficiente y receptivo», enfatizó.

En cuanto a la forma institucional, dijo que la fusión de Bulog y Bapanas no debería realizarse en la forma de un nuevo ministerio, sino en una institución a nivel ministerial.

«Con el estatus de institución de nivel ministerial, la coordinación intersectorial, como con el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Comercio, será más flexible sin aumentar la estructura burocrática», dijo.

Dijo que la fusión de Bulog y Bapanas también tenía el potencial de fortalecer la planificación nacional de reservas de alimentos y acelerar la respuesta del gobierno a las fluctuaciones de precios y la amenaza de una crisis alimentaria.

«Lo importante es que la función de Bulog como guardián de la seguridad alimentaria se mantenga en un sistema nuevo, más eficiente e integrado», afirmó el profesor Totok.

El ministro de Estado, Prasetyo Hadi, dijo anteriormente que el gobierno revisaría la propuesta de la Comisión IV de la RPD de RI para cambiar el estatus de Bulog a ministerio/institución y fusionar Bulog con Bapanas para que la distribución de bienes básicos fuera más fácil y no obstaculizada por una burocracia complicada.

«Más tarde lo estudiaremos. Lo estudiaremos más tarde. Lo que es seguro es que continuaremos mejorando Bulog», dijo Prasetyo al hacer una declaración después de asistir a una reunión limitada presidida por el presidente Prabowo en la Residencia Kertanegara, Yakarta, el domingo (10/12/2025).

Bulog o Agencia de Asuntos Logísticos se creó el 10 de mayo de 1967 para reemplazar al Comando Nacional de Logística (Kolagnas), que fue disuelto por el gobierno en ese momento.

Bulog, que realiza diversas tareas como el mantenimiento de las reservas de alimentos y la estabilización de los precios de los alimentos, se unió a una institución creada recién en 1993, a saber, el Ministerio Estatal de Asuntos Alimentarios, pero esto duró sólo hasta 1997.

Después de sufrir varias reducciones y cambios en sus funciones, Bulog pasó a estar sujeto y directamente responsable ante el Presidente de la República de Indonesia en septiembre de 2001.

Además, en enero de 2003, el gobierno cambió el estatus de Bulog como sociedad anónima (Perum) o empresa de propiedad estatal dependiente del Ministerio de Empresas Empresariales.

