El Príncipe Heredero del Palacio de Surakarta, Gusti Purboyo, se anunció como DO XIV

Solo (ANTARA) – El Príncipe Heredero de Surakarta Palacio Kasunanan Hadiningrat KGPAA Hamengkunegoro o mejor conocido como Gusti Purboyo se anunció como Paku Buwono (PB) XIV

En este discurso, Purboyo pidió oraciones y también leyó la promesa de su compromiso como rey del Palacio Kasunanan de Surakarta, Hadiningrat Sinuhun Paku Buwono XIV.

«En el orden de la Palabra de Su Santidad Su Santidad Susuhunan Paku Boewono Tigawelas a través de Kintaka Rukma Kekeraning Sri Nata Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Su Majestad el Señor Príncipe Adipati Anom Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram, hoy miércoles Legi, decimocuarto día de Jumadilawal en el año Dal mil novecientos cincuenta y nueve, o el quinto de noviembre de dos mil un años, hanglintir kaprabon dalem como Sri Susuhunan El Palacio de Surakarta Hadiningrat, como usted lo llama, el Honorable Kanjeng Susuhunan Pakubuwono Patbelas (por orden de PB

Como hermano mayor de Sri Susuhunan Paku Buwono

«Lo que hizo Adipati Anom, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro fue de acuerdo con la costumbre de Kasunanan. Esto también sucedió en la era de los antepasados ​​de los reyes anteriores. El juramento ante el cuerpo de su padre es un símbolo de lealtad, no una violación de la costumbre. Así es exactamente como mantenemos la continuidad del liderazgo en el palacio», dijo.

Dijo que al prestar este juramento, Kasunanan Surakarta no experimentará un vacío de poder.

«Todas las procesiones habituales y las responsabilidades de la administración del palacio continuarán como deben, bajo el liderazgo del nuevo rey, Yudadalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Boewono XIV», afirmó.

Anteriormente, el Ministro Principal del Palacio Kasunanan de Surakarta, Hadiningrat Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, pidió a todas las partes que no discutan la cuestión de la sucesión del DO XIV durante los próximos cuarenta días.

En cuanto a la afirmación de que el hijo menor de PB

«Está bien que todos digan algo así, pero los conceptos básicos que utiliza el Ministerio del Interior están ahí. ¿Cuál es el punto? Sigue adelante, pero yo soy el mayor allí», dijo.

También espera que todas las partes se cuiden entre sí para que la situación sea más favorable.

«Lo que espero para el futuro es no armar un escándalo, No como soy yo No Nunca quiere hablar en todos lados, sí mantener la armonía entre todos. La ley está ahí, no hagan escándalo, el gobierno la traerá más tarde. ¿Qué queremos?”, dijo.

Por lo tanto, coordinará con el gobierno central y los gobiernos regionales mediante decisión del Ministro del Interior.

Mientras tanto, en el Decreto del Ministro del Interior Número 430-2933 de 2017 sobre la determinación del estado y la gestión del Palacio Kasunanan de Surakarta, uno de ellos decidió que el Kasunanan de Surakarta estaba dirigido por ISKS PB.

“Por eso, a través del decreto del Ministro del Interior, me he puesto a disposición para coordinar con las autoridades centrales y regionales, especialmente con el alcalde”, dijo.

