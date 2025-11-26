El presupuesto de asistencia social del gobierno de Blora Regency para 2026 se ha reducido en 1.000 millones de IDR

Blora (ANTARA) – La partida presupuestaria de asistencia social (Bansos) en Blora Regency, Java Central, experimentará una disminución de hasta mil millones de IDR en 2026 en comparación con el año anterior, como se indica en el Plan de Trabajo del Gobierno Regional (RKPD) de Blora Regency para el año fiscal 2026.

El jefe del Servicio Social de Blora Regency para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección Infantil (Dinsos P3A), Luluk Kusuma Agung Ariadi en Blora, explicó el martes (25/11) que en el RKPD de 2026, la asignación de asistencia social ascendió a aproximadamente 1.200 millones de IDR, y todo esto estaba destinado a los participantes de BPJS Health.

«Lo que está en el RKPD de 2026 son 1.200 millones de IDR para BPJS Health. Más tarde la fuente vendrá del DBHCHT (Fondo de Participación en los Ingresos del Tabaco)», dijo.

Mientras tanto, el tamaño del presupuesto de asistencia social alcanzará los 2.300 millones de rupias en 2025, dividido en dos partidas, a saber, BPJS Health y BPJS Empleo.

Según Luluk, la proporción de BPJS Empleo anteriormente era bastante grande porque muchas empresas no cumplían con su obligación de pagar primas a sus empleados.

«Este año se han reducido 1.000 millones de IDR, deberían ser 3.000 millones de IDR. Más adelante en 2026, sólo estará en BPJS Health», dijo.

Además del presupuesto del RKPD, el Servicio Social P3A también prevé una disminución en el importe nominal de la asistencia social proporcionada a la comunidad, especialmente la procedente del DBHCHT.

Luluk dijo que el BLT para los trabajadores agrícolas del tabaco puede disminuir debido a la fuerte caída de los fondos.

«Hay una reducción del BLT para los trabajadores del cultivo de tabaco porque la disminución es bastante grande. Esto todavía está esperando el escritorio del Ministro de Finanzas. El BLT de este año es de 1,2 millones de rupias por beneficiario», dijo.

No sólo eso, también se espera que el gobierno provincial de Java Central reduzca la cantidad de BLT para los trabajadores de las fábricas de cigarrillos, en línea con la reducción de la asignación DBHCHT de 2026.

«Las provincias también están igual, hay recortes. Si lo reciben en su totalidad, sólo lo recibirán unos pocos trabajadores», afirmó.

Como se sabe, el gobierno provincial de Java Central recibió sólo 764.870 millones de rupias en DBHCHT en 2026, mucho menos que en 2025, que ascendió a 1,4 billones de rupias y luego se distribuyó a los distritos/ciudades.

