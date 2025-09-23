JAKARTA (Antara) – El presidente Prabowo Subianto Re – Abra la opción indonesia solo reconoce a Israel cuando Israel reconoce a Palestina como un estado independiente y soberano.

«We have to guarantee the status of the Palestinian States. However, Indonesia is also ready to explain, when Israel recognizes the independence and state status of Palestinians, Indonesia will immediately recognize Israel, and we will support all the guarantees for Israeli safety,» said Palestate at the two-state solution summit held at the United Nations.

La declaración del presidente Pabowo fue recibida con ruidosos aplausos desde la dirección de los escaños de los estados terminales de la cima.

En la misma ocasión, Prabowo enfatizó que la declaración de Nueva York había dado un camino razonable hacia la paz entre Israel y Palestina.

La declaración de Nueva York fue adoptada el 12 de septiembre de 2025 por la Asamblea General de la ONU, que respondió por el ejército israelí al genocidio en Gaza.

«La declaración de Nueva York ha dado una forma justa y pacífica de la paz», dijo el presidente.

Pabowo condenó toda violencia contra civiles, incluidas mujeres y niños en Gaza. Decenas de miles de civiles en Gaza murieron como resultado del genocidio del ejército israelí.

«Condenamos todos los actos de violencia contra los ciudadanos. Por eso, hoy, con plena dignidad, nos reunimos en este tiempo histórico para tener responsabilidades. Las responsabilidades que fusionamos no solo determinamos el futuro de Palestina, sino también el futuro de Israel y la credibilidad de las Naciones Unidas», dijeron Prabowo.

Pabowo luego concluyó su discurso alentando a los Estados miembros de la ONU a realizar la paz juntos, y expresó conjuntamente poner el genocidio en Gaza. \

«¡Necesitamos esa paz ahora! ¡Paz de inmediato! ¡Tenemos que darnos cuenta de la paz!» dijo el presidente.

La parte superior con respecto a Palestina y la solución de dos países es una serie de sesiones de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) celebradas en la ONU Head Quarter, Nueva York, Estados Unidos.

La parte superior fue iniciada por Francia y Saudita Aarabia, cada una representada por el presidente francés Emmanuel Macron y el Ministro de Asuntos Exteriores de Saudita, el Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud.

La primera sesión de la parte superior comenzó con un discurso del presidente Macron, el ministro de Relaciones Exteriores de Saudita, el Secretario General Antonio Guterres de la ONU.

La segunda sesión continuó con un breve discurso de 33 líderes de delegación que representan las asociaciones de tierras y estatales, como la Unión Europea y la Liga Árabe. El presidente Pabowo habló quinto, después del rey Jordan Abdullah II en primer lugar, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en segundo lugar, el presidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente de Portugal, Marcelo Duarte Rebelo de Sousa.