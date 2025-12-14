El presidente del PP Muhammadiyah dijo que el desarrollo de la UMS no sólo es físico sino también civilizado.

Solo (ANTARA) – El presidente del Liderazgo Central de Muhammadiyah, Prof. Dr. KH Haedar Nashir, M.Sc., expresó su agradecimiento por el compromiso de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) en la implementación del desarrollo sostenible para mejorar la calidad de la educación superior y el desarrollo de recursos humanos.

Este agradecimiento se transmitió durante la inauguración del edificio Syafi’i Ma’arif de la Facultad de Economía y Negocios (FEB) de la UMS, que estuvo acompañada por la gran inauguración del Hospital AR Fachrudin y el lanzamiento de la Tarjeta Nacional Electrónica de Membresía Muhammadiyah (E-KTAM) en el campus de la UMS en Solo, Java Central, el sábado.

Según Haedar, el desarrollo que lleva a cabo la UMS no es sólo desarrollo físico, sino que también es parte de un esfuerzo integral para formar personas con conocimiento, carácter y competitividad. Evaluó que la UMS, como una de las universidades de Muhammadiyah y ‘Aisyiyah (PTMA), ha estado logrando avances constantes en el fortalecimiento de la calidad de la educación.

«El desarrollo de la UMS es una manifestación de los esfuerzos de Muhammadiyah para educar la vida de la nación y construir la civilización. El desarrollo de la infraestructura debe estar en línea con el desarrollo humano general», dijo.

Haedar también enfatizó que los esfuerzos caritativos de Muhammadiyah, incluida la educación superior, son parte de la da’wah, que apunta al beneficio del pueblo y de la humanidad universal. Por tanto, el progreso institucional debe basarse siempre en los valores de la fe, el monoteísmo y la ciencia.

Explicó que Muhammadiyah ve la educación como un movimiento de conocimiento que no sólo transmite conocimientos sino que también da forma a formas de pensar críticas, racionales y civilizadas. En este contexto, la UMS juega un papel estratégico en la construcción de una tradición de pensamiento científico en la sociedad.

También enfatizó la importancia del desarrollo económico equitativo y civil. Según él, la economía islámica debe desarrollarse como un sistema capaz de integrar de manera equilibrada las dimensiones de los intereses individuales y la responsabilidad social.

“No basta que un campus de economía produzca sólo graduados técnicamente capacitados, sino también pensadores y profesionales económicos centrados en la justicia, la igualdad y la conexión con la humanidad”, dijo.

Agregó que se espera que la presencia de este edificio sea un espacio para el crecimiento del pensamiento económico progresista y contributivo para la nación. Se espera que este edificio no sólo sea un centro de actividades académicas, sino también un centro para el nacimiento de ideas esclarecedoras.

El presidente del PP Muhammadiyah también valoró el desarrollo de la UMS, que continúa ampliando y fortaleciendo sus programas de estudio, tanto a nivel de pregrado como de posgrado, como una forma de adaptación a la dinámica de los tiempos y las necesidades de la sociedad.

Según él, el éxito de la UMS en el desarrollo de instituciones muestra que los esfuerzos caritativos de Muhammadiyah pueden gestionarse profesionalmente sin perder el espíritu de prédica y los valores islámicos.

Al concluir sus comentarios, Haedar esperaba que la UMS pudiera continuar manteniendo un equilibrio entre el progreso físico, la excelencia académica y la integridad moral. Destacó que el campus de Muhammadiyah siempre debe ser una fuente de valores, inspiración y soluciones a los problemas del pueblo y la nación.

«Se espera que la UMS continúe desarrollándose como un centro de excelencia que brinde amplios beneficios, brinde educación esclarecedora y haga una contribución real a la civilización», dijo.

El Vicerrector II de la UMS, Prof. Dr. Muhammad Da’i, S.Si., M.Sc., Apt., dijo que este edificio fue proyectado al inicio de la planificación como parte del complejo de la Facultad de Economía y Negocios. A medida que aumentó el número de estudiantes de la FEB, el diseño del edificio se desarrolló posteriormente hasta convertirlo en un edificio multifuncional de gran altura.

“Con un área de construcción de aproximadamente 17.000 metros cuadrados y una altura de 8 pisos, el edificio Syafi’i Ma’arif está catalogado como uno de los edificios más altos de la UMS y es el centro de las actividades académicas de la FEB”, afirmó.

Este edificio está equipado con varias instalaciones de apoyo al aprendizaje, incluidas aulas modernas, instalaciones tecnológicas para apoyar conferencias y una sala de reuniones en el último piso con capacidad para 400 personas.

En esta ocasión, el rector de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., dijo que la construcción del edificio Syafi’i Ma’arif es parte de un plan a largo plazo para fortalecer la FEB UMS, que ha sido diseñado durante mucho tiempo.

Reveló que de un total de unos 44.000 estudiantes de la UMS, más de 6.700 estudiantes, o alrededor del 15 por ciento, eran de la FEB, por lo que la necesidad de instalaciones académicas representativas era muy urgente.

Además de funcionar como un centro para las actividades de la FEB, continuó, el edificio Syafi’i Ma’arif también está diseñado como un edificio compartido que puede ser utilizado por la Organización Muhammadiyah y la comunidad en general para diversas actividades académicas y sociales.