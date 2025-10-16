El presidente de Senkom, Mitra Polri, añadió un título para fortalecer la empresa

Solo (ANTARA) – El presidente de Senkom Mitra Polri, Katno Hadi, un empresario de Wonogiri, Java Central, agregó un título educativo para fortalecer la marca de la empresa que fundó.

El Dr. Katno Hadi SE, MM, MH, propietario de D’Lawu Bistro & Mountain Cottage, recibió oficialmente un doctorado en Economía de la Universidad de Borobudur, Yakarta, el martes (14/10).

Esto confirma su compromiso de seguir contribuyendo a la sociedad a través de la educación, el emprendimiento y las organizaciones sociales.

«Esta carrera no es el final sino el comienzo de ser más útil a la nación y al Estado. El conocimiento tiene que traducirse en trabajo real dependiendo del campo empresarial en el que haya trabajado», afirmó.

Una de las empresas, PT Citra Luhur Mandiri, ubicada en el distrito de Manisrenggo, Klaten, continúa desarrollándose como un fabricante superior de materiales de construcción con dos marcas emblemáticas, U-Bon Mortar y Merapi Mortar.

Estos dos productos ahora han capturado participación en el mercado nacional y se han convertido en una parte importante de los esfuerzos para mejorar la calidad de la infraestructura local a través de la innovación en materiales de construcción amigables con el medio ambiente.

“Seguimos innovando para que los productos locales puedan competir y ser parte del desarrollo nacional”, afirmó.

También apoya activamente el programa nacional de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Para respaldar este programa, Katno Hadi cuenta con docenas de Unidades de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG), repartidas en diferentes regiones y ciudades.

«Hemos establecido SPPG en varias áreas no sólo para empoderar a los agricultores sino también para la distribución o incluso la distribución de estudiantes que estudian en áreas rurales», dijo.

Según él, este programa es muy estratégico para mejorar la calidad nutricional y la productividad de la generación joven de Indonesia.

«Este programa MBG es un paso importante en la creación de recursos humanos superiores. La comunidad empresarial, incluidos aquellos de nosotros en el sector industrial, está dispuesta a trabajar en conjunto para garantizar que este programa funcione y sea sostenible», afirmó.

Para respaldar su negocio, también fue pionero en la cría de gallinas ponedoras en el área de Gondangrejo, Karanganyar.

«Actualmente estamos ampliando el negocio de las gallinas ponedoras, que ha llegado a cientos de miles de aves, y continuaremos desarrollándolo para satisfacer la creciente necesidad de MBG», afirmó.

Espera que lo que ha hecho pueda inspirar a la generación más joven a hacer lo mismo y contribuir al progreso del país.