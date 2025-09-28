El presidente de la DPRD de Java Central respalda el establecimiento de empleados anti -corrupción -Extensión

Semarang (Antara) -El Presidente del DPRD provincial central de Java Sumanto respalda la formación de un trabajo nacional anti -corrupción -extensión asociada con la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

«Además, el papel de los empleados anti -corrupción -extensión que desean trabajar voluntariamente deben recibir un aprecio pagado», dijo Sumanto en Semarang, el domingo.

Según Sumanto, actualmente hay 630 personas que se han convertido en empleados anti -corrupción -extensión.

«Esto es extraordinario. Además, estos instructores trabajan voluntariamente y no hay salario. Su espíritu es extraordinario y debe ser apreciado. Espero poder liderar la socialización de manera más masiva en el futuro», dijo Sumanto.

Espera que la socialización se llevará a cabo, la conciencia plenamente se formará como una forma de prevención para no actuar corrupción.

«La conciencia y la conciencia deben ser cultivadas. Especialmente para las personas que tienen poder. No dejaron Adrang, Adrung, Adriguna. Si no lo sabe, la persona predominante puede ser aleatoria. Entonces estoy de acuerdo en que la prevención de la corrupción se puede hacer con la conciencia continua», dijo.

Según Sumanto, el DPR como representante de la gente también está listo para ser corregido. Era muy consciente de que los requisitos de las personas en esta era abierta se hicieron más altos, por lo que las instituciones del Consejo no serían anti -críticas.

«Si no quieres ser corregido, cuanto más día sea indiferente, ver a personas que simplemente no quieren olvidar a los amigos. La gente dice que olvidan el país», dijo.

Sumanto dijo que el DPRD realizó tres funciones del papel legislativo. A saber, la función de la legislación, el presupuesto y la supervisión. Dijo que ha implementado un sistema de prevención de corrupción al realizar estas tres funciones.

«Hay un sistema de planificación electrónica en el que el sistema de presupuesto de cada servicio se puede verificar y transparente. Debido a que los impuestos comunitarios se juegan a la comunidad a través de diversos programas de desarrollo», dijo Sumanto.

El Diputado de Educación y Empoderamiento Comunitario de la Comisión de Empoderamiento de Corrupción (KPK) Wawan Wardiana explicó, hasta ahora, el KPK ha seguido funcionando para que el tratamiento de problemas de corrupción no esté en acción, sino en prevención.

Según él, hay tres estrategias en los intentos de erradicar la corrupción, a saber, la educación comunitaria, la prevención y la acción.

Se necesita participación en la comunidad para construir el valor de la integridad anti -corrupción. Las estrategias de prevención se pueden llevar a cabo mejorando los sistemas en instituciones o agencias que son más transparentes y responsables.

«Admitimos que se estableció el primer establecimiento del KPK, la acción se convirtió en la política más importante. Pero en el proceso de evaluar el problema de exterminar la corrupción, no ha caído. Por lo tanto, ahora está optimizado para prevenir la corrupción», dijo.

El ejemplo del KPK es crear un sistema administrativo que esté integrado con el sistema de electronización, para que las personas tengan fácil acceso. El sistema se hizo para no abandonar la reunión de dos partes.

«Prevención mejor que la cura. Aplicamos el sistema Trident que es el primero en dar un efecto aterrador para no repetirse, evitar que se evite el potencial con la tecnología de la información, aunque a menudo se engaña y, en última instancia, la educación anti -corrupción de los niveles inferiores», dijo.

Mientras tanto, el Secretario Regional del Centro de Java Sumarno reveló que el Gobernador ha informado que este y ese nombre no se debe confiar aquí. Además, alentó una mayor integridad y responsabilidad en los servicios comunitarios.

«Cada OPD o Dinas debe aumentar la integridad y la responsabilidad en los servicios a la comunidad, desde el nivel más bajo hasta el más alto, desde la aldea hasta el nivel provincial y no hay más palabra», dijo Sumarno.

