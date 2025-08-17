El presidente de la DPRD Central Java Sumanto dijo que el discurso de Puan trajo el espíritu de la región nueva vida

SEMARANG (Antara) – Presidente del DPRD Central de Java Sumanto respondió a un discurso estatal que el presidente del Parlamento indonesio Puan Maharani y el presidente indonesio Prabowo Subianto transfirieron en la sesión anual de la MPR de 2025.

Este político PDI -P evaluó que los discursos de Puan y Pabowo pudieron inspirar entusiasmo para que los funcionarios regionales reconstruyan sus regiones.

Sumanto dijo que después de asistir a la reunión plenaria con la agenda de escuchar el discurso estatal del Presidente de la República de Indonesia en el contexto del 80º Día de la Independencia de Indonesia en 2025 en el Edificio Berlian, el viernes (15/8).

«Sí, para conmemorar el 80 aniversario de la independencia de Indonesia, fue transmitido por el orador del Parlamento de Indonesia y el Presidente, las regiones automáticamente alientan poder desarrollar sus regiones», dijo Sumanto.

No solo eso, los discursos de Sumanto, Puan y Pabowo dijeron, los funcionarios regionales también enfatizaron el cero por ciento de la pobreza.

Sumanto no ha rechazado la pobreza al cero por ciento en Java central, es una dificultad. Sin embargo, enfatizó que debía hacer varios esfuerzos para lograr esto, junto con el gobierno provincial (Pemprov) de Java Central.

«Lo que se enfatizó fue lo que deberíamos hacer hace que la tasa de pobreza sea cero por ciento. Ya estamos pensando en el Gub, lucharemos por ello. Aunque los desafíos son pesados, pero tenemos que realizarlo porque son ciudadanos indonesios que tienen la misma posición», dijo.

Sumanto también recordó los servicios del héroe que llevó a Indonesia a la Puerta de la Independencia. Por lo tanto, dijo Sumanto, es una obligación para los asegurados mejorar el pozo de sus vidas y sus nietos.

«Quizás la abuela o el abuelo que solía luchar por la independencia. Esto es lo que tenemos que hacer para continuar, luchando por ser iguales a nosotros, el ingreso es suficiente. Este es un desafío para todos los gobernadores, miembros de DPRD, así como como ASN, la comunidad, emprendedores, para entregar [kemiskinan] Juntos «, concluyó Sumanto.

El presidente de DPRD de Java Central, Sumanto, durante la reunión plenaria con la agenda de escuchar el discurso del Presidente de la República de Indonesia en el contexto del 80º Día de la Independencia de Indonesia en 2025 en el Edificio Berli, el viernes (15/8). (HO-DPRD Java Central)

El orador del parlamento indonesio, Puan Maharani, dijo que el poder es una herramienta ideal para lograr organizaciones benéficas. Uno de ellos elimina la pobreza.

En su discurso durante la sesión anual del MPR y la sesión conjunta del DPR y DPD 2025, Puan dijo que el poder siempre cruza la realidad política, los disturbios sociales, la presión económica, la dinámica global y varios otros desafíos que viven en la comunidad.

«El poder es una herramienta, no un objetivo. Herramientas para eliminar la pobreza, promover desventajas y ofrecer una vida más decente para todas las personas indonesias», dijo en una audiencia en el edificio del Parlamento Indonesio, Yakarta, el viernes 1525.

Es por eso que el poder no es solo una organización o autoridad. Él cree que el poder se está implementando con valores, con ética y responsabilidad real hacia la gente.

Con todos los medios que son propiedad, que van desde la burocracia, el presupuesto, los recursos naturales hasta la autoridad, según él, las personas han dado grandes esperanzas de que el estado siempre esté presente de manera real. Él y los funcionarios, dijo, no solo estaban en vallas publicitarias, no solo en discursos, sino que también estaban presentes en los campos de arroz, en la escuela, en hospitales y en las aldeas que esperaban la justicia social.

«Este es el mandato más importante para todos los titulares del Machtmandate, tanto ejecutivo, legislativo como judicial, a saber, la presentación de la política estatal que realmente sirve y mejore el bien -bien de las personas», dijo Puan.