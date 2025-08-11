El presidente de Gapensi Semarang fue sentenciado a 4,5 años debido a la satisfacción de Mbak Ita

SEMARANG (Antara) – Presidente de la Asociación de Construcción de la Ciudad de Semarang (Gapensi) de Martono fue sentenciado a 4.5 años de prisión en caso de satisfacción con el antiguo Semarang -Mayor Hevearita G. Rahayu alias Mbak Ita y su esposo, Alwin Basri.

En una audiencia sobre el Tribunal de Corrupción Semarang el lunes, el Tribunal Jefe Gatot Sarwadi leyó una decisión más ligera que los requisitos del fiscal durante 5 años 2 meses de prisión.

Además de las sentencias de la compañía, el tribunal también impuso una multa de RP300 millones que, si no se les paga, reemplazada por un encarcelamiento por 1 mes.

«Declaró que el sospechoso fue culpable de violar el artículo 12B de la Ley de 1999 sobre la erradicación del delito de corrupción enmendado por la ley de 2001», dijo.

En consideración, el juez opinó que la satisfacción de Mbabe Ita y Alwin Basri en 2023 estaba relacionada con el proyecto de nombramiento directo en 16 distritos en la ciudad de Semarang.

El demandado Martono le pidió a Alwin Basri que ayudara a Gapensi a conseguir trabajo en el entorno del gobierno de la ciudad de Semarang.

Desde el proyecto de nombramiento directo en 16 subdistritos, el acusado ha recaudado un reembolso del 13 por ciento de cada desempeño laboral.

La compensación total recaudada del coordinador del proyecto de cita directa, dijo, ascendió a Rp2,245 mil millones

Esto se dio en dos fases RP2 mil millones a Mbabot Ita y Alwin Basri, mientras que el mismo sospechoso utilizaron los RP245 millones restantes.

Aunque ha regresado al Tesoro de la Ciudad de Semarang por la cantidad de Rp2.5 mil millones de acuerdo con las conclusiones del BPK en la implementación del proyecto de nombramiento directo, el acusado aún tuvo que devolver los RP245 millones que otorgó a los ejecutores del trabajo.

Es por eso que el tribunal también impuso crímenes adicionales en forma de un reembolso de la compensación por las pérdidas estatales de Rp245 millones.

A los ojos, el juez también declaró que las acciones del acusado no apoyaban el programa del gobierno para erradicar la corrupción.

Después de la decisión, el acusado Martono dijo de inmediato que lo aceptó, mientras que el fiscal expresó sus pensamientos.

