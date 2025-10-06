El presidente de DPRD de Java Central, Sumanto, recordó que el valor de Pancasila no fue recordado suficientemente

Semarang (Antara) Kairter de la provincia central de Java DPRD Sumanto dijo que Pancasila no era suficiente para ser recordado, pero los valores allí deben practicarse en la vida diaria.

«Pancasila es una fuente de todas las fuentes legales. Esto significa que Pancasila es una base fundamental que es la base o el padre para todos los productos legales y sistemas legales en Indonesia», dijo Sumanto en Semarang, el lunes.

Recordó que todas las leyes y regulaciones deberían estar en armonía con los valores de Pancasila, no en conflicto. «Incluyendo el Código Penal y otras leyes, todas se refieren a Pancasila como pautas morales y éticas», dijo Sumanto.

Sumanto agregó que los valores de Pancasila necesitan que la comunidad practique en la vida de la nación y el estado. Del mismo modo en la política diferente que el gobierno ha tomado. Mencionó el segundo principio de Pancasila, una humanidad honesta y civilizada, uno de los cuales fue el gobierno provincial y el DPRD central de Java en diversas ayuda para los pobres.

«Cada año, el gobierno provincial y la asistencia financiera del presupuesto central de Java DPRD para mejorar las casas inhabitables (RTLH) para alrededor de 17 mil habitantes. El valor es RP20 millones por unidad de vivienda», dijo.

Los fondos provienen de la APBD central de Java y están destinados a ayudar a los materiales de construcción y al trabajo, con detalles de asignaciones que pueden variar cada año.

Además, Sumanto agregó que Pancasila también estaba en armonía con el tiempo. Debido a que Pancasila es una ideología abierta que es dinámica, es capaz de seguir cambios sociales, tecnológicos y ambiciosos sin perder la esencia de su valor.

«Aunque los tiempos y la tecnología se están volviendo más rápidos, los valores básicos de Pancasila pueden aplicarse relevantes de vez en cuando», explicó.

El presidente de la Comisión APRD de Java Central A, dijo el Imam Teguh Purnomo, muchas personas practicaron los valores de Pancasila en la vida diaria. Dio un ejemplo de una alta forma de tolerancia religiosa en la comunidad.

«La gente respetan la conmemoración de las fiestas religiosas de los demás. Cuando los no musulmanes celebran la Navidad, por ejemplo, los amigos de las organizaciones banser y musulmanas participan en el mantenimiento de lugares de culto», dijo.

Otro ejemplo es la tradición de la cooperación mutua y ayudándose a los vecinos de Co -Needs necesitados. Esa es una evidencia clara de practicar los valores de Pancasila en la vida diaria.

Mientras tanto, el Secretario de la Comisión Central de DPRD de Java A, julio, Krisdianto, espera que la conmemoración del Día del Poder de Pancasila no solo sea ceremonial. Pero es un lugar para mostrar que Pancasila es una base ideológica que une la diversidad indonesia.

También le pidió al gobierno que continuara alentando el fortalecimiento de la ideología de Pancasila a través de un programa nacional de desarrollo de información en escuelas e instituciones terciarias.

«La colaboración entre el gobierno, la comunidad y los medios de comunicación es la clave para enseñar los valores de Pancasila desde una edad temprana», dijo.

Leer también: Presidente del DPRD Central Java Sumanto participó en la cosecha de maíz en Karanganyar