El presidente de DPRD de Java Central, Sumanto, recordó la lucha contra la pobreza

SEMARANG (Antara) – Presidente del DPRD Central de Java Sumanto dijo que los esfuerzos para superar la pobreza siguen siendo un desafío para el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia. La lucha por reducir las cifras de la pobreza debe incluir diferentes estrategias, como ofrecer necesidades básicas, el desarrollo de la seguridad social y el apunte de la comunidad.

Sumanto explicó que actualmente la tasa de pobreza en Java central sigue siendo alrededor del 9.58 por ciento. Esta cifra debe reducirse por diferentes intervenciones del gobierno provincial.

«Los desafíos que aún se enfrentan para el Día de la Independencia son la pobreza en Java Central, que todavía es del 9.58 por ciento. Muchas de nuestras personas que tienen lugar de generación en generación.

El PDI P -Político dijo que aumentar el acceso a la educación y mejorar los servicios de salud se convirtió en un enfoque importante en la reducción de la pobreza. Se necesita acceso a la educación para romper la cadena de pobreza en una familia. Con la educación alta, una persona tiene una oportunidad más amplia de encontrar trabajo. Mientras tanto, se necesitan servicios de salud gratuitos porque los costos de tratamiento aún son caros y a algunas personas no se ha alcanzado.

«Muchas de nuestras personas solo tienen un ingreso de RP300 mil al mes, lo siento. Estar separado de la pobreza, idealmente sus ingresos son al menos el mismo que el UMK. Esto es por lo que el gobierno provincial debe luchar, incluido el DPRD», dijo.

Sumanto (izquierda) Cuando era una persona de recursos para el Radioloog DPRD Central Java en la radio Semarang Sonora, hace algún tiempo con el tema «El 80 aniversario de RI: Pueblo Soberano Unido de People Protery People» (HO-DPRD Central Java)

Mientras tanto, el presidente de la Comisión Central de DPRD de Java, un imán Teguh Purnomo, el 80 aniversario de la Independencia de Indonesia, dijo que era un logro que debería ser agradecido. Según él, el pueblo indonesio ha hecho el largo viaje que se ha registrado en la historia.

«Debemos estar orgullosos porque la nación indonesia ha sido positiva, aunque también hay muchas pruebas que deben tener éxito», dijo.

Agregó que el pueblo indonesio había transmitido varios cambios en el liderazgo y el régimen, pero permaneció unido y soberano. Además, la unidad tiene lugar en el medio de diferentes tribus e idiomas.

«Nuestro país también consiste en miles de Pulai y hasta ahora la República de Indonesia se mantiene firme, a pesar de que hay partidos que quieren distribuir», dijo.

Comparó con otros países que estaban fragmentados, aunque no tenían diversidad como Indonesia. Por ejemplo, la Unión Soviética que se rompió en muchos países. Es por eso que continuó, la unidad del pueblo indonesio debería estar agradecido por el 80 cumpleaños de la independencia.