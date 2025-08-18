El presidente de BPH UMS lanza tres libros sobre las escuelas de construcción

SOLO (Antara) – El presidente de la Agencia Daily Development (BPH) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) Marpuji Ali lanzó tres libros el lunes sobre la «construcción de una escuela de progreso con base en la mezquita» en el edificio principal Siti Walidah Ums Solo.

No menos de tres libros, titulados «Integración de la mezquita y la educación: la lucha del Muhammadiyah Kottabarat College Building Education superior», «Progress School Trendsetter: Memoir Kiai Marpuji Ali le dio el Muhammadiyah Kottabarat College» y «Kiai Marpuji::

El primer libro de escritura Marpuju discutió el papel del grupo Kottabarat que dio a luz a instituciones educativas. Marpuji dijo que el trabajo del Colegio Muhammadiyah Kottabarat comenzó desde 1947. El establecimiento de la universidad fue iniciado por la figura principal del movimiento islámico en ese momento, Muhammad Isa.

Marpuji enfrenta los desafíos de construir una mezquita. Al mismo tiempo, el líder de la sucursal local de Muhammadiyah encontró problemas para encontrar nuevos estudiantes. Marpuji, sin embargo, no tenía miedo.

«Más tarde, cuando la mezquita esté lista, intente pensar juntos», dijo.

La construcción de la mezquita se completó tres años después. La próxima construcción en forma de edificios de la Escuela Primaria Muhammadiyah utiliza la tierra de la familia Muhammad Isa. Marpuji dijo que el país estaba representado por la esposa de Muhammad Isa.

El desarrollo de instituciones educativas en la región continúa creciendo gradualmente sin olvidar el papel de la mezquita.

Leer también: los estudiantes de UMS se convierten en embajadores del género de Sukoharjo 2025

De la mezquita, dijo, la Escuela Primaria Muhammadiyah nació como un programa especial. Actualmente, las instituciones educativas en la región de la secundaria a la secundaria incluyen.

El libro «Progressing School TrendSetter» Memoirs sobre los pasos del trabajo de Marpuji Ali en Muhammadiyah Kottabarat College.

El moderador de discusión que también es periodista de Solopos, Solahuddin, dijo que el libro 63 contiene obras donadas por el director, maestro, al niño de la oficina.

«Hay una experiencia única en él», dijo.

El tercer libro elevó el viaje de la vida de Marpuji desde ahora mi infancia.

El autor de las memorias, Solahuddin, quería registrar los recuerdos de Marpuji como niño que tenía dificultades para alcanzar la educación debido a las limitaciones de costos.

Este libro también investiga la introducción de Marpuji en la comunidad de Muhammadiyah a través de la Asociación Juvenil de Muhammadiyah.

«Este tercer libro también trajo el papel de Pak Marpuji para mejorar la educación islámica», dijo.

El canciller de UMS Harun Joko Prayitno calificó a Marpuji Ali como el movimiento de la escuela Muhammadiyah en la ciudad de Surakarta. Marpuji es una figura inspiradora que necesita ser simulada.

Vio la institución terciaria de Muhammadiyah-Aisyiyah no separada de la presencia de escuelas primarias y secundarias de Muhammadiyah.

«La contribución y el papel de las escuelas de Muhammadiyah es una parte integral de las universidades de Muhammadiyah», dijo.

Vice -minister de educación primaria y secundaria Fajar Riza ul Haq dio la bienvenida al lanzamiento de los tres libros.

Dijo que la mezquita siempre había sido un lugar para la educación para la generación musulmana.

Explicó que la mezquita se enfrenta actualmente a desafíos en medio de la generación musulmana de la clase media en áreas urbanas.

«Muchas nuevas generaciones de nuevos musulmanes nacieron de la mezquita», dijo.

Según él, los padres hacen en las escuelas basadas en islámicas como un foro para fortalecer la religión para sus hijos. Esta es una buena oportunidad para las universidades de Muhammadiyah.

El evento continuó con el lanzamiento de los tres libros. La ceremonia fue realizada por Wamendikdasmen Fajar Riza ul Haq, Marpuji Ali y Rector Harun Joko Prayitno.

Lea también: Canciller UMS Open Masta PMB 2025: Centrarse en la innovación, el rendimiento y la competencia global

Leer también: Entrenamiento de estudiantes de UMS -Residents -Los residentes desarrollan tempos de pollo saludables -Gold Towns

Leer también: Bienvenido a los nuevos estudiantes de la Universidad de Muhammadiyah Surakarta «Honorentalent, haz rendimiento»