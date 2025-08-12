El premio dorado de hoy va a caer de nuevo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro enumerado de la página oficial de Pegadaian Friends, el martes (12/8), mostró el precio de tres productos de metales preciosos, nombrados por UBS, Gallery24 y Antam, Compact Down.

Gouden Gallery24 cayó de Rp1.935,000 a Rp1.924,000 por gramo, así como el oro antiestigo también cayó a Rp2.014,000 desde el comienzo de Rp2.020,000 por gramo.

Además, UBS cayó a RP1.933,000 de RP1.953,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

‎

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: Rp1.045,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.933,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,835,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,476,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 18,850,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 47,032,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 93,869,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 187,663,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.469.018,000

– UBS Gold Price 500 gramos: RP936,930,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.009,000

– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: RP1.924,000.

– Precio de Gold Gallery24 2 gramos: IDR 3,790,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,406,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,760,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 46,785,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 93,494,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp. 186,895,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.467.007,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: RP933.552,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp1.867,104,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Antam Gold Price 0.5 gramos: RP1.059,000

– Antam Gold Precio 1 gramo: RP2,014,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,965,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,921,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,833,000

– Precio de oro Antam 10 gramos: IDR 19,609,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 48,891,000

– Antam Gold Price 50 gramos: IDR 97,699,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: Rp. 195,317,000

– Antam Gold Price 250 gramos: Rp.488.019,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 975,819,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP1.951.596,000.