El premio dorado de Antam está inactivo hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam custodió el sábado de la página de metales preciosos, cayó con RP8,000 de RP1.959,000 a RP1.951,000 por gramo.

‎

El precio de reventa (recuperación) Cantidad de RP1.797,000 por gramo. Las transiciones del orgullo de ventas están sujetas a descuentos fiscales, de acuerdo con PMK no. 34/pmk.10/2017.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registran en la página de Metal Precious de Antam el sábado:

‎

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.025,500.

– Precio de oro 1 gramo: Rp1.951,000.

– Precio de oro 2 gramos: RP3.842,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,738,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,530,000.

– Precio de oro 10 gramos: IDR 19,005,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 47,387,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 94,695,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 189,312,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.473.015,000.

– 500 gramos de precio de oro: IDR 945,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.891,600,000.

‎