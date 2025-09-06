El Premio Dorado de Antam está impreso de nuevo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam se protegió el sábado desde la página de metales preciosos, aumentó Rp18 mil por gramo, de RP2.042,000 por gramo a Rp2.060,000 por gramo.

Entonces, nuevamente estableció el récord más alto en comparación con el jueves (4/9) que alcanzaron Rp2.044,000 por gramo.

El precio de reventa (recuperación) Las barras de oro también se dispararon hasta RP1.907,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registran en la página de Metal Precious de Antam el sábado:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1,080,000

– Precio de oro 1 gramo: IDR 2,060,000

– Precio de oro 2 gramos: IDR 4,060,000

– Precio de oro 3 gramos: IDR 6,065,000

– 5 gramos de precio de oro: IDR 10,075,000

– 10 gramos de precio de oro: IDR 20,095,000

– 25 gramos de precio de oro: IDR 50,112,000

– 50 gramos de precio de oro: IDR 100,145,000

– 100 gramos de precio de oro: IDR 200,212,000

– 250 gramos de precio de oro: IDR 500,265,000

– 500 gramos de precio de oro: IDR 1,000,320,000

– Goudenprijs 1,000 gramos: IDR 2,000,600,000