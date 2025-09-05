El premio dorado de Antam cayó ligeramente

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam, que se siguió el viernes desde la página de metales preciosos, disminuyó RP2 mil por gramo, de RP2.044,000 por gramo a RP2.042,000 por gramo.
El precio de reventa (retorno) de las barras de oro también cayó a Rp1,889,000 por gramo.
El siguiente es el precio de las vigas doradas que están registradas en la página de Metal Precious de Antam el jueves:
– Precio de oro 0.5 gramos: Rp1.071,000
– Precio de oro 1 gramo: IDR 2,042,000
– Precio de oro 2 gramos: Rp.4,024,000
– Precio de oro 3 gramos: IDR 6,011,000
– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,985,000
– Premio dorado 10 gramos: IDR 19,915,000
– 25 gramos de precio de oro: IDR 49,662,000
– 50 gramos de precio de oro: IDR 99,245,000
– 100 gramos de precio de oro: IDR 198,412,000
– 250 gramos de precio de oro: IDR 495,765,000
– 500 gramos de precio de oro: IDR 991,320,000
– Goudenprijs 1,000 gramos: Rp1.982,600,000