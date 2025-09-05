El premio dorado de Antam cayó ligeramente

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam, que se siguió el viernes desde la página de metales preciosos, disminuyó RP2 mil por gramo, de RP2.044,000 por gramo a RP2.042,000 por gramo.

El precio de reventa (retorno) de las barras de oro también cayó a Rp1,889,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que están registradas en la página de Metal Precious de Antam el jueves:

– Precio de oro 0.5 gramos: Rp1.071,000

– Precio de oro 1 gramo: IDR 2,042,000

– Precio de oro 2 gramos: Rp.4,024,000

– Precio de oro 3 gramos: IDR 6,011,000

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,985,000

– Premio dorado 10 gramos: IDR 19,915,000

– 25 gramos de precio de oro: IDR 49,662,000

– 50 gramos de precio de oro: IDR 99,245,000

– 100 gramos de precio de oro: IDR 198,412,000

– 250 gramos de precio de oro: IDR 495,765,000

– 500 gramos de precio de oro: IDR 991,320,000

– Goudenprijs 1,000 gramos: Rp1.982,600,000