El premio dorado de Antam ahora está cayendo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam, verificado desde la página de metales preciosos, el jueves (18/9) ha reducido Rp17,000 de Rp2.115,000 a Rp2.098,000 por gramo.

Por el precio de reventa (devolver) hasta RP1.945,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que están registradas en la página de Metal Precious de Antam el jueves:

– Precio de oro 0.5 gramos: Rp1.099,000.

– Precio de oro 1 gramo: Rp2.098,000.

– Precio de oro 2 gramos: Rp4,136,000.

– Premio dorado 3 gramos: IDR 6,179,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 10,265,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 20,475,000.

– 25 gramos de precio de oro: Rp51,062,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 102,045,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 204,012,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP509,765,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp1,019,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp2.038,600,000.

