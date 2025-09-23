El premio de oro de Antam este martes ha sido disparado

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam protegido de la página de metales preciosos, el martes (9/23) tiene un aumento en el precio de venta de Rp41,000 de RP2.123,000 a RP2.164,000 por gramo.

Por el precio de reventa (recuperación) hasta RP2.011,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se incluyeron en la página Antam Precious Metal el martes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.132,000.

– Precio de oro 1 gramo: RP2,164,000.

– Precio de oro 2 gramos: IDR 4,268,000.

– 3 gramos de precio de oro: Rp6,377,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 10,595,000.

– 10 gramos de precio de oro: RP21.135,000.

– 25 gramos de precio de oro: RP52.712,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 105,345,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp.210.612,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP526,265,000.

– 500 gramos de precio de oro: Rp1.052,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp2.104,600,000.

