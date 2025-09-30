El precio del oro penetró en IDR 2.3 millones/gramos

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el martes (30/9) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.

El precio de venta del oro de Antam aumentó a RP2.322,000 de RP2.290,000 por gramo, así como el oro de UBS que experimentó un aumento en los precios de venta de Rp2.248,000 desde el comienzo de RP2,219,000 por gramo.

Gallery24 Gold ahora tiene un precio en RP2.209,000 de RP2,180,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.216,000

– UBS Gold Price 1 Gramo: IDR 2,248,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,462,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 11,025,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp.21.934,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 54,728,000

– UBS Gold Price 50 gramos: Rp. 109,232,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP218.377,000

– UBS Gold Price 250 gramos: IDR 545,779,000

– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1.090.272,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.159,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp2.209,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,352,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,798,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.538,000

– Gallery Gold Price 25 gramos: IDR 53,713,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 107,338,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP214.571,000

– Gallery Gold Price 250 gramos: RP536,164,000

– Precio de Gold Gallery24 500 Gramos: Rp1.071.798,000

– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp2.143.594,000.

Precios de Antam Gold:

– El premio dorado de Antam es de 0.5 gramos: RP1,214,000

– Precio de oro de Antam 1 gramo: Rp2.322,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,582,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,846,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11,375,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 22,693,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 56,600,000

– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 113,117,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP226,151,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 565,100,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.129,980,000

– Antam Gold Price 1,000 gramos: Rp2.259,917,000.