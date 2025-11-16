El precio del oro pegadiano volvió a caer

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro cotizado en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian el domingo muestra que dos productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS y Galeri24, experimentaron una caída en los precios de venta durante dos días consecutivos.

El precio de venta del oro Galeri24 cayó del precio inicial de 2.456.000 IDR por gramo a 2.413.000 IDR, al igual que el del oro UBS, que también cayó a 2.415.000 IDR desde el precio inicial de 2.479.000 IDR por gramo.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.