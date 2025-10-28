El precio del oro pegadiano cayó

Yakarta (ANTARA) – Los precios del oro cotizados en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian en Yakarta mostraron el martes que dos productos de metales preciosos, a saber, los fabricados por UBS y Galeri24, experimentaron una caída de precios.

Mientras tanto, hasta que se publicó la noticia, el precio del oro de Antam todavía no aparecía en el sitio web oficial de Sahabat Pegadaian.

El precio de venta del oro Galeri24 cayó del precio inicial de 2.443.000 IDR por gramo a 2.428.000 IDR, al igual que el del oro UBS, que también cayó a 2.437.000 IDR desde el precio inicial de 2.452.000 IDR por gramo.

El oro de Gallery24 se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 1000 gramos o 1 kilogramo. Mientras tanto, el oro de la UBS se vende en cantidades que van desde 0,5 gramos hasta 500 gramos.

