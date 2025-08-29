El precio del oro en el pegada está aumentando de nuevo

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el viernes (29/8) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam que han aumentado compactos desde ayer.

Gallery24 Gold aumentó nuevamente a Rp1.931,000 de RP1.925,000 por gramo, así como antiestráneo que también aumentó a RP2.022,000 de RP2.018,000 por gramo.

Mientras que UBS Gold aumentó a RP1.959,000, que originalmente tenía un precio de Rp1.937,000 por gramo.

Gallery24 Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 1,000 gramos o 1 kilogramo. Mientras que UBS Gold se vende con una cantidad de 0.5 gramos a 500 gramos.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.059,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.959,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,888,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,606,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 19,111,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 47,681,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 95,167,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp.190.257,000

– UBS Gold Price 250 gramos: IDR 475.502,000

– UBS Gold Price 500 gramos: IDR 949,884,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.013,000

– Precio de Gold Gallery24 1 gramo: RP1.931,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: RP3.803,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,438,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: IDR 18,824,000

– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 46,942,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 93,810,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: Rp. 187,526,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: Rp.468.584,000

– Price de la galería de oro24 500 gramos: RP936.706,000

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: Rp1.873,411,000.

‎

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.063,000

– Antam Gold Price 1 Gramo: Rp2.022,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,982,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,946,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,875,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 19,693,000

– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 49.101,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 98,119,000

– Antam Gold Price 100 gramos: Rp.196,157,000

– Antam Gold Price 250 gramos: Rp.490.116,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 980,013,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: Rp1.959.984,000.

‎