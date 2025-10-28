El precio del oro de Antam volvió a caer durante dos días consecutivos

Semarang (ANTARA) – El precio del oro Antam, que fue monitoreado en el sitio web de Logam Mulia, experimentó otra caída en el precio de venta durante dos días consecutivos el martes (28/10), esta vez el precio cayó de 45.000 IDR a 2.282.000 IDR por gramo, en comparación con los 2.327.000 IDR por gramo originales.

Por precio de venta (readquirir) también cayó a Rp. 2.147.000 de las Rp iniciales. 2.192.000 el gramo, y se vende desde 0,5 gramos hasta 1 kilogramo (1.000 gramos).

A continuación se muestran los precios de los lingotes de oro cotizados en la página de Antam Precious Metals el martes:

‎- Precio de 0,5 gramos de oro: 1.191.000 IDR.

‎- Precio de 1 gramo de oro: 2.282.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro: 4.504.000 IDR.

– Precio de 3 gramos de oro: 6.731.000 IDR.

– Precio de 5 gramos de oro: 11.185.000 IDR.

– Precio de 10 gramos de oro: 22.315.000 IDR.

– Precio de 25 gramos de oro: 55.662.000 IDR.

– Precio de 50 gramos de oro: 111.245.000 IDR.

– Precio de 100 gramos de oro: 222.412.000 IDR.

– Precio de 250 gramos de oro: 555.765.000 IDR.

– Precio de 500 gramos de oro: 1.111.320.000 IDR.

– Precio de 1.000 gramos de oro: 2.222.600.000 IDR.