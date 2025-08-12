El precio del oro de Antam está cayendo hoy, es hora de llegar

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam, verificado desde la página de metales preciosos, el martes (12/8) se ha reducido nuevamente, esta vez Rp21,000 de RP1.945,000 a RP1.924,000 por gramo está cayendo.

El precio de reventa (recuperación) Cantidad de RP1,770,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se incluyeron en la página Antam Precious Metal el martes:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.012,000.

– Precio de oro 1 gramo: RP1,924,000.

– Premio Dorado 2 gramos: RP3.788,000.

– 3 gramos de precio de oro: RP5,657,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,395,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,735,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 46,712,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 93,345,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 186,612,000.

– 250 gramos de precio de oro: RP466,265,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP932,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: RP1,864,600,000.

