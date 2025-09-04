El precio del oro de Antam es el récord más alto de la historia.

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam protegido de la página de metales preciosos, el jueves, rp9 mil por gramo para tocar el récord más alto en la historia desde RP2.035,000 por gramo a RP2.044,000 por gramo.

El precio más alto de Antam Gold fue previamente en RP2.039,000 por gramo el 22 de abril de 2025, antes de caer a Rp1,866,000 por gramo el 15 de mayo de 2025.

El precio de reventa (recuperación) Las barras de oro también saltaron a Rp1,891,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las vigas doradas que están registradas en la página de Metal Precious de Antam el jueves:

– Precio de oro 0.5 gramos: RP1.072,000.

– Precio de oro 1 gramo: RP2,044,000.

– Precio de oro 2 gramos: Rp4.028,000.

– 3 gramos de precio de oro: Rp6.017,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,995,000.

– 10 gramos de precio de oro: Rp. 19,935,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 49,712,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 99,345,000.

– 100 gramos de precio de oro: RP198,612,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.496,265,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP992,320,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.984,600,000.