El precio del oro de Antam después de Navidad

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro Antam, que fue monitoreado en el sitio web de Logam Mulia el viernes, aumentó en 13.000 IDR desde la cifra original de 2.576.000 IDR a 2.589.000 IDR por gramo.

Esto también se aplica al precio de venta. (readquirir) también aumentó a 2.448.000 IDR por gramo.

A continuación se muestran los precios de los lingotes de oro cotizados en la página de Antam Precious Metals el viernes:

‎- Precio de 0,5 gramos de oro: 1.344.500 IDR.

– Precio de 1 gramo de oro: 2.589.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro: 5.118.000 IDR.

– Precio de 3 gramos de oro: 7.652.000 IDR.

– Precio de 5 gramos de oro: 12.720.000 IDR.

– Precio de 10 gramos de oro: 25.385.000 IDR.

– Precio de 25 gramos de oro: 63.337.000 IDR.

– Precio de 50 gramos de oro: 126.595.000 IDR.

– Precio de 100 gramos de oro: 253.112.000 IDR.

– Precio de 250 gramos de oro: 632.515.000 IDR.

– Precio de 500 gramos de oro: 1.264.820.000 IDR.

– Precio de 1.000 gramos de oro: 2.529.600.000 IDR.

