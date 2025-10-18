El precio del oro de Antam cayó este fin de semana

Yakarta (ANTARA) – El precio del oro Antam monitoreado en el sitio web de Logam Mulia, el sábado (18/10), cayó 57.000 IDR, de 2.485.000 IDR a 2.428.000 IDR por gramo.

‎Por precio de reventa (readquirir) también bajó a 2.277.000 IDR por gramo, y se vendió de 0,5 gramos a 1 kilogramo (1.000 gramos).

A continuación se muestran los precios de los lingotes de oro registrados en la página de Antam Precious Metals el sábado:

– Precio de 0,5 gramos de oro: 1.264.000 IDR.

– Precio de 1 gramo de oro: 2.428.000 IDR.

– Precio de 2 gramos de oro: 4.796.000 IDR.

– Precio de 3 gramos de oro: 7.169.000 IDR.

– Precio de 5 gramos de oro: 11.915.000 IDR.

– Precio de 10 gramos de oro: 23.775.000 IDR.

‎- Precio de 25 gramos de oro: 59.312.000 IDR.

– Precio de 50 gramos de oro: 118.545.000 IDR.

– Precio de 100 gramos de oro: 237.012.000 IDR.

– Precio de 250 gramos de oro: 592.265.000 IDR.

– Precio de 500 gramos de oro: 1.184.320.000 IDR.

– Precio de 1.000 gramos de oro: 2.368.600.000 IDR.

