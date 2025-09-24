El precio de venta de tres productos de oro compactos aumentó

JAKARTA (Antara) – El precio del oro observado en la página oficial de Pegadaian Friends, el miércoles (9/24) muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam.
El precio de venta del oro de Antam aumentó de RP2,213,000 a RP2.255,000 por gramo, así como el oro UBS que aumentó a RP2.193,000 desde el comienzo de RP2.153,000 por gramo.
Para Gold Gallery24 a Rp2.155,000 de Rp2.112,000 por gramo.
La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:
Precios de oro de UBS:
– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.185,000
– UBS Gold Price 1 Gramo: IDR 2,193,000
– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,352,000
– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,751,000
– UBS Gold Price 10 gramos: Rp.21.388,000
– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 53,365,000
– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 106,510,000
– Precio de oro UBS 100 gramos: RP212.937,000
– UBS Gold Price 250 gramos: RP532,185,000
– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1.063.115,000
Galería de oro Price24:
– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.130,000
– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp. 2,155,000.
– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,245,000
– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,533,000
– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.010,000
– Gallery Gold Precio 25 gramos: IDR 52,395,000
– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 104.707,000
– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 209,310,000
– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP523.016,000
– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.045.515,000
– Precio de la Galería Gold24 1,000 gramos: Rp2.091.029,000.
Precios de Antam Gold:
– Precio de oro Antam 0.5 gramos: Rp1,180,0000
– Antam Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,255,000
– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,488,000
– Precio de oro de Antam 3 gramos: IDR 6,645,000
– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11,040,000
– Antam Gold Price 10 gramos: RP22.023,000
– Precio de oro Antam 25 gramos: IDR 54,926,000
– Antam Gold Price 50 gramos: IDR 109,770,000
– Price de oro Antam 100 gramos: RP219.458,000
– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 548,369,000
– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1.096,518,000
– Precio de oro de Antam 1,000 gramos: Rp2.192,994,000.