El precio de tres productos de oro hoy, declive compacto

JAKARTA (Antara) – El precio del oro anotado en la página oficial de los amigos de Pegada, el sábado, muestra el precio de tres productos de metales preciosos, nombrados por UBS, Gallery24 y Antam experimentó una disminución en los precios de venta.

Gallery24 Gold cayó de RP1.904,000 a RP1.888,000 por gramo, así como el oro UBS también cayó a Rp1.897,000 del RP1.914,000 inicial por gramo.

Mientras tanto, Antam Gold cayó a RP1,976,000 de RP2.001,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: RP1.025,000

– UBS Gold Price 1 gramo: RP1.897,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 3,763,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 9,299,000

– UBS Gold Price 10 gramos: IDR 18.501,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 46,159,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 92.127,000

– UBS Gold Price 100 gramos: Rp. 184,182,000

– UBS Gold Price 250 gramos: Rp.460.316,000

– UBS Gold Price 500 gramos: RP919,547,000

‎

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: IDR 991,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: RP1.888,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 3,718,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 9,225,000

– Gallery Gold Price24 10 gramos: IDR 18,401,000

– Gold Gallery Price 25 gramos: IDR 45,889,000

– Precio de la galería de oro de la galería24 50 gramos: IDR 91.704,000

– Precio de Gold Gallery24 100 gramos: Rp. 183,318,000

– Precio de oro de la galería 250 gramos: RP458.066,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: IDR 915,680,000

– Price de la galería de oro24 1,000 gramos: Rp1.831.360,000.

‎

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.041,000

– Antam Gold Price 1 gramo: RP1.976,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 3,890,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 5,809,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 9,647,000

– Precio de oro de Antam 10 gramos: Rp.19,236,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 47,959,000

– Precio de oro Antam 50 gramos: IDR 95,836,000

– Precio de oro Antam 100 gramos: RP191.591,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 478,704,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: IDR 957,189,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP1,914,336,000.