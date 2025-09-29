El precio de tres productos de oro a principios de esta semana

JAKARTA (Antara) – El precio del oro, anotado en la página oficial de amigos de Pegada, muestra el precio de tres productos de metales preciosos, fabricados por UBS, Gallery24 y Antam, el lunes no ha experimentado ningún cambio en los precios de venta del día anterior.

El precio de venta del oro de Antam es estable a RP2.290,000 por gramo, así como UBS -Gold que no experimenta ningún cambio en los precios de venta contra RP2.219,000 por gramo.

Para Gold Gallery24 sigue siendo un precio de RP2,180,000 por gramo.

La siguiente es una lista completa de precios del oro para cada producto:

Precios de oro de UBS:

– UBS Gold Price 0.5 gramos: IDR 1,200,000

– UBS Gold Precio 1 Gramo: IDR 2,219,000

– UBS Gold Price 2 gramos: IDR 4,403,000

– UBS Gold Price 5 gramos: IDR 10,879,000

– UBS Gold Price 10 gramos: Rp.21.642,000

– UBS Gold Price 25 gramos: IDR 54,000,000

– UBS Gold Price 50 gramos: IDR 107,776,000

– UBS Gold Price 100 gramos: RP215.467,000

– UBS Gold Price 250 gramos: RP538.508,000

– UBS 500 Grams Gold Price: Rp1.075.747,000

Galería de oro Price24:

– Precio de Gold Gallery24 0.5 gramos: Rp1.143,000

– Precio de la Galería de Oro24 1 gramo: Rp. 2,180,000.

– Gold Gallery Price24 2 gramos: IDR 4,294,000

– Gold Gallery Price24 5 gramos: IDR 10,655,000

– Gold Gallery Price24 10 gramos: Rp.21.253,000

– Precio de oro de la galería 25 gramos: IDR 53.001,000

– Precio de Gold Gallery24 50 gramos: IDR 105,918,000

– Gold Gallery Price24 100 gramos: RP211,730,000

– Gallery Gold Price 250 gramos: RP529.063,000

– Precio de Gold Gallery24 500 gramos: Rp1.057,605,000

– Gold Gallery Price24 1,000 gramos: Rp2.115.209,000.

Precios de Antam Gold:

– Precio de oro Antam 0.5 gramos: RP1.198,000

– Antam Gold Price 1 Gramo: IDR 2,290,000

– Antam Gold Price 2 gramos: IDR 4,517,000

– Antam 3 gramos Precio de oro: IDR 6,749,000

– Antam Gold Price 5 gramos: IDR 11.213,000

– Antam Gold Price 10 gramos: IDR 22,369,000

– Antam Gold Price 25 gramos: IDR 55,790,000

– Antam Gold Price 50 gramos: Rp. 111,497,000

– Antam Gold Price 100 gramos: RP222,912,000

– Antam Gold Price 250 gramos: IDR 557.001,000

– Antam 500 gramos Precio de oro: Rp1,113,782,000

– Precio de oro Antam 1,000 gramos: RP2,227.522,000.