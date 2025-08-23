El precio de oro de Antam está aumentando hoy

JAKARTA (Antara) – El precio del oro de Antam protegido de la página de metales preciosos, el sábado (8/23) aumentó con RP17,000 a RP1.933,000 de RP1.916,000 por gramo.

El precio de reventa (devolver) Cantidad de RP1,779,000 por gramo.

El siguiente es el precio de las barras de oro que se registran en la página de Metal Precious de Antam el sábado:

– Precio de oro 0.5 gramos: Rp1.016,500.

– Premio dorado 1 gramo: Rp1.933,000.

– Precio de oro 2 gramos: RP3.806,000.

– 3 gramos de precio de oro: IDR 5,684,000.

– 5 gramos de precio de oro: IDR 9,440,000.

– 10 gramos de precio de oro: IDR 18,825,000.

– 25 gramos de precio de oro: IDR 46,937,000.

– 50 gramos de precio de oro: IDR 93,795,000.

– 100 gramos de precio de oro: Rp. 187,512,000.

– 250 gramos de precio de oro: Rp.468,515,000.

– 500 gramos de precio de oro: RP936,820,000.

– Precio de oro 1,000 gramos: Rp1.873,600,000.

‎