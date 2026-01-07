El PP de Semarang Satpol desmantela los puestos de vendedores ambulantes sobre el canal de agua de Gajah Raya

Semarang (ANTARA) – La Unidad de Policía de la Ciudad de Semarang (Satpol PP) desmanteló los puestos de vendedores ambulantes (PKL) ubicados en los canales de agua a lo largo de Jalan Gajah Raya, Gayamsari, Semarang.

El jefe del PP de Satpol de la ciudad de Semarang, Kusnandir, dijo durante la redada de Semarang el miércoles que su partido había desmantelado los puestos de vendedores ambulantes durante el proceso de limpieza.

Explicó que el proceso de desmontaje y limpieza de los canales de agua de los puestos de vendedores ambulantes tomó dos días y concluyó hoy.

En el futuro, aseguró que las filas del PP de Satpol realizarán vigilancia rutinaria para que los canales de agua no sean mal utilizados mediante la reconstrucción de puestos ilegales.

«Los canales que están correctamente construidos ya no deberían contener edificios ilegales, especialmente los de los vendedores ambulantes. Si hay edificios encima del canal, por ejemplo debido a una inundación o si el Departamento de Obras Públicas (DPU) lo limpia, será difícil», dijo.

En realidad, el canal de agua en Jalan Gajah Raya no se revitalizará hasta finales de 2025, pero a principios de este año nos sorprendió el establecimiento de varios vendedores ambulantes encima del canal.

De hecho, se construyeron permanentemente varios puestos con vendedores ambulantes, lo que provocó protestas inmediatas de los residentes locales, especialmente después de que el vídeo de los puestos sobre el canal de agua se volviera viral en las redes sociales.

No sólo desmantelaron varios edificios permanentes que aún estaban en pie, sino que agentes del PP de Satpol también encontraron unas 15 parcelas de terreno preparadas para la construcción de puestos de vendedores ambulantes.

Kusnadir destacó que la construcción de puestos de vendedores ambulantes sobre canales de agua viola la ordenanza de planificación regional, especialmente porque el área de Jalan Gajah Raya es propensa a inundaciones durante la temporada de lluvias.

Mientras tanto, la alcaldesa de Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, afirmó que la existencia de vendedores ambulantes se evaluará cada año y no será permanente, incluida la revisión de varias disposiciones, como los horarios de apertura.

Dijo que los vendedores ambulantes estaban destinados a ser temporales, pero algunos comenzaron a construir puestos permanentes para que se revisaran las regulaciones, incluidas las relativas a los horarios de apertura como base legal para la aplicación por parte del PP de Satpol.

«Lo estamos detallando para que los vendedores ambulantes también entiendan sus obligaciones. No se les permite comprar ni vender en los puestos. Si alguien pide vender, el vendedor ambulante puede decir que no está permitido», recalcó.

Según él, los canales de agua no deberían usarse para los puestos de vendedores ambulantes, incluso en Jalan Gajah Raya, que es claramente un punto de energía crucial y tiene el potencial de causar inundaciones.

