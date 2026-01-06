El pozo público de Blora se incendió, la policía investiga la causa

Blora (ANTARA) – La policía de Blora Resort, Java Central, todavía está investigando la causa de un incendio en el área de pozos comunitarios en Gandu Village, distrito de Bogorejo, Blora Regency, mientras circulaba previamente un video de una explosión y un incendio que se sospechaba era un pozo de petróleo comunitario.

«Según la información de los residentes locales, se cree que la ubicación del incendio es una instalación de almacenamiento de petróleo crudo. El incendio se incendió, pero los residentes locales lo extinguieron con éxito con la ayuda de agentes, incluida la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD)», dijo el martes el subjefe de policía de Blora, Slamet Riyanto, cuando se le preguntó su reacción al vídeo del incendio en un área que anteriormente tenía muchos pozos de petróleo públicos en Blora.

Por ahora, dijo Slamet, las condiciones en el sitio han sido declaradas como un apagón. La información temporal sobre la ubicación es alrededor de las 5 p.m. bulto o refugio.

Sin embargo, su partido todavía está realizando controles para garantizar que todas las condiciones se hayan visto afectadas por el incendio o no.

En cuanto a la causa del incendio, la policía dice que están realizando más investigaciones.

«Todavía estamos investigando de dónde vino el origen del incendio y cuál es la causa exacta. También estamos investigando si las llamas contenían realmente petróleo crudo o simplemente petróleo usado», afirma.

Añadió que el lugar del incidente estaba a unos 200 o 300 metros del punto de partida informado, a la izquierda al caminar desde la entrada.

Hasta el momento, la policía sigue recopilando información de los residentes que tienen conocimiento directo del incidente.

Después de un incidente similar algún tiempo antes, las actividades de pozos petroleros en la zona quedaron efectivamente prohibidas. Sin embargo, todavía se encontraron rastros de viejos pozos en el campo.

«Determinaremos si todavía se llevan a cabo actividades ilegales de extracción de petróleo o no», dijo.

En cuanto a impedir que los periodistas informen, la policía ha pedido que la comunicación con los residentes se desarrolle bien.

«Trabajaremos con los residentes para que los incidentes de obstrucción no vuelvan a ocurrir», dijo.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Indonesia (PWI), Blora Regency, Heri Purnomo, deploró la obstrucción de decenas de periodistas que querían cubrir la supuesta explosión de un pozo petrolero público en la aldea de Gandu el martes.

Dijo que esta medida de prohibición obstaculiza el trabajo periodístico y tiene el potencial de desencadenar la circulación de información inexacta en la sociedad.

Además, la labor periodística está protegida por la ley número 40 de 1999 sobre prensa. El artículo 18(1) establece que cualquiera que intencionalmente obstruya o dificulte el desempeño de las funciones periodísticas podrá ser objeto de sanciones penales.

Según Heri, la obstrucción se produjo al bloquear el acceso al lugar del incidente en Dukuh Gendono, un área conocida como zona de pozos petroleros del pueblo.

En ese lugar hay un portal o frontera que prohíbe cruzar, lo que provocó que el equipo de medios retrocediera.

Anteriormente, en las redes sociales circuló un vídeo de 24 segundos de ancho que mostraba una nube de espeso humo negro que se elevaba en medio de una zona residencial.

En la grabación se escucha a alguien decir: «La primavera del pueblo Gandu ha vuelto a estallar».

Según las observaciones de campo, se vio al menos cinco camiones de bomberos saliendo del área de Gandu Village.

Sin embargo, hasta que se difundió esta noticia, los medios de comunicación no pudieron confirmar las condiciones actuales en el lugar del incidente, ya que el acceso aún estaba cerrado, incluso a los residentes locales.

La supuesta explosión de un pozo petrolero popular en la aldea de Gandu no es la primera que ocurre. Anteriormente, el 17 de agosto de 2025, se informó que una explosión similar mató a cinco lugareños.