El Podcast de Voz Familiar de la Refinería de Cilacap promueve la cultura de la “seguridad” familiar.

Cilacap (ANTARA) – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap presenta un toque diferente en sus esfuerzos por fortalecer la cultura de seguridad en el trabajo a través del Family Voice Podcast, un programa inspirador que aborda el tema de la seguridad desde una perspectiva familiar.

El programa, una colaboración entre los equipos Safety Leadership Program (SLP), HSSE, OPI y AOC, se estrenó oficialmente el 1 de octubre de 2025 a través de la aplicación M-Teams, con el tema ‘De los ojos al corazón, de la familia al comportamiento seguro’.

El primer podcast presentó a la presidenta de la Asociación de Mujeres de Patra (PWP) a nivel regional RU IV Cilacap, Farika Wahyu Sulistyo Wibowo, esposa del Gerente General (GM) de la Refinería de Cilacap, y Nuraini Agus Rahmat Jamal, esposa del Gerente de Producción I. Ambos compartieron sus puntos de vista sobre la importancia del papel de la familia en el aumento de la conciencia y el comportamiento de seguridad de los trabajadores de la refinería.

En un cálido ambiente de diálogo, los ponentes enfatizaron que la cultura de seguridad no termina en el lugar de trabajo, sino también en el hogar y en el corazón de cada miembro de la familia.

“La familia es un espejo y un recordatorio de que cada acción es segura no sólo para nosotros, sino también para las personas que amamos”, dice Farika Wahyu Sulistyo Wibowo.

Lea también: Refinería Cilacap invita a líderes comunitarios a conocer los procesos de negocio y operaciones de la refinería

Mientras tanto, el gerente general de la refinería de Cilacap, Wahyu Sulistyo Wibowo, dijo que construir una cultura de seguridad requiere un proceso consistente y continuo.

“Queremos que el valor de la seguridad se convierta en un reflejo natural, tanto en el ambiente laboral como en el familiar, porque una cultura fuerte proviene de la coherencia y del comportamiento ejemplar”, afirmó.

El Podcast Voz Familiar es parte de la implementación del Programa de Liderazgo en Seguridad (SLP) aplicado a todos los colaboradores de la refinería de Cilacap.

Este programa crea la comprensión de que cada individuo tiene un papel importante como líder en seguridad, no solo para sí mismo, sino también como modelo a seguir para sus colegas y familiares.

Al presentar historias y voces de familias, PT KPI RU IV Cilacap espera que la cultura de seguridad no se convierta sólo en un eslogan, sino que crezca como parte de la vida cotidiana.

Este programa también representa el compromiso de la compañía de expandir el significado de la cultura de seguridad más allá de la cerca de la refinería, haciéndola parte del amor, cuidado y preocupación de una familia que se preocupa unos por otros.

Lea también: Bazma Pertamina Cilacap entrega 100 bolsos y zapatos a huérfanos

Lea también: La refinería de Cilacap mantiene un criadero de anguilas en Panikel

Lea también: Las sonrisas de los niños de Kutawaru colorean el programa de comidas nutritivas gratuitas de PWP Cilacap Refinery