El PLN está en espera, la electricidad es segura para la celebración de la Nochevieja de 2026

Solo (ANTARA) – Para garantizar la confiabilidad del suministro de electricidad durante las celebraciones del Año Nuevo 2026, PT PLN (Persero) Java Central y la Unidad Principal de Distribución (UID) DI Yogyakarta llevaron a cabo una Alerta de Año Nuevo 2026 el miércoles (31/12), que se centró en la oficina de la Unidad de Gestión de Distribución (UP2D) de PLN Central Java y DI Yogyakarta (UP2D) en Semarang, Java Central.

PLN UID Central Java y DIY garantizan que el sistema eléctrico esté en condiciones seguras y confiables y tenga suficiente suministro. Con base en la realización de electricidad en siete subsistemas, la potencia acumulada registrada fue de 8.696 MW, con una carga máxima de 5.367 MW, por lo que las reservas de energía disponibles ascendieron a 3.327 MW o el 38 por ciento.

Además, el PLN también aseguró el suministro de electricidad en un sistema aislado que abastece al archipiélago, incluidas las islas Karimunjawa, Parang, Genting y Mosquito.

En este sistema aislado, la capacidad acumulada de suministro de energía alcanza los 2.550 kW, con una carga máxima acumulada de 1.432 kW y una reserva de energía de 1.118 kW o 43,8 por ciento. Esta condición demuestra que el sistema eléctrico del archipiélago es seguro y está listo para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Para apoyar el buen desarrollo de la celebración de la víspera de Año Nuevo de 2026, PLN UID Central Java y DIY han establecido 245 lugares de espera, incluidos centros comerciales y concurridos, atracciones turísticas, centros de transporte y áreas de descanso, así como agencias gubernamentales. Todos los lugares son monitoreados intensamente para garantizar que el suministro eléctrico siga siendo confiable durante las celebraciones pico.

El PLN también alertó a 4.078 miembros del personal en espera y estableció 106 puestos de alerta de confiabilidad, que consisten en 98 puestos en la provincia de Java Central y 8 puestos en la provincia DI Yogyakarta. Para fortalecer la seguridad del sistema de distribución, PLN ha preparado 43 unidades de sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) y 744 vehículos operativos.

El gerente general de PLN UID Central Java & DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo en su discurso que PLN había tomado varias medidas estratégicas esta vez durante la celebración de Nochevieja para garantizar la confiabilidad del suministro de electricidad durante la celebración de Nochevieja de 2026.

“PLN UID Central Java & DIY está totalmente comprometido a mantener la confiabilidad del suministro eléctrico durante la celebración de la víspera de Año Nuevo 2026. Todo el sistema eléctrico está preparado en condiciones seguras con suficientes reservas de energía.

«Miles de personal, equipos de apoyo y estaciones de reserva están desplegados de manera óptima para garantizar que la gente pueda celebrar el Año Nuevo de forma segura, alegre y cómoda sin interrupciones de energía», afirmó Bramantyo.

Agregó que esta preparación es una forma del compromiso del PLN de brindar los mejores servicios eléctricos, especialmente en los momentos nacionales.

«Continuamos monitoreando el sistema en tiempo real y coordinándonos con todas las unidades relacionadas. El PLN está listo para apoyar todas las actividades de la comunidad y del gobierno local para que las celebraciones del Año Nuevo 2026 puedan desarrollarse sin problemas», añadió.

Con esta preparación, toda la serie de celebraciones de Año Nuevo en 2026 en las regiones de Java Central y DI Yogyakarta se desarrollará sin problemas y sin interrupciones eléctricas significativas.

Con el espíritu de servir de todo corazón, PLN continúa esforzándose por brindar mejores servicios a toda la comunidad año con año.