El PLN envía un equipo de socorro y recuperación tras la catástrofe de las inundaciones en Aceh

Semarang (ANTARA) – La Unidad de Distribución Principal (UID) de PT PLN en Java Central y Yogyakarta envió el jueves (12 de abril) un equipo de restauración para restaurar el sistema eléctrico en el área de la ciudad de Lhokseumawe, Aceh.

El director general de PLN UID Central Java & DIY, Bramantyo Anggun Pambudi, dijo que este esfuerzo era un paso para acelerar el restablecimiento de la electricidad para la gente de Aceh después del desastre de inundaciones y deslizamientos de tierra.

En esta respuesta de emergencia, PLN UID Central Java & DIY colaboró ​​con PLN Electricity Services (PLN ES) UP 2 en el envío de personal técnico, recursos laborales y apoyo logístico. El equipo de voluntarios servirá durante 14 días para ayudar a restaurar el suministro de electricidad, las instalaciones vitales y los servicios públicos en Lhokseumawe para que puedan volver a funcionar de manera óptima.

El número total de voluntarios desplegados fue de 23 personas, compuestas por 16 trabajadores subcontratados (TAD) de PLN ES de todas las unidades de implementación de servicio al cliente (UP3), cinco empleados que eran miembros del equipo PDKB (trabajo en condiciones de tensión), un empleado de K3L (seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo) y un empleado del subgerente de red como coordinador de campo.

Además del personal, el PLN también envió material de apoyo, como 500 lámparas de emergencia.

La salida del equipo se produjo a través de una llamada de liberación voluntaria en la oficina de Java Central y Bricolaje de PLN UID, dirigida directamente por Bramantyo.

En su discurso, Bramantyo expresó su agradecimiento y mensaje a todos los voluntarios.

«Un gran agradecimiento a los hermanos y hermanas que ayudarán al pueblo de Lhokseumawe a regresar rápidamente a servicios eléctricos confiables. El profesionalismo y el espíritu de cooperación mutua serán los principios rectores en la realización de esta tarea», dijo.

Bramantyo también enfatizó la importancia de mantener la seguridad en el lugar de trabajo mientras se realizan misiones humanitarias en Aceh.

«Dar siempre prioridad a la seguridad y salud en el trabajo (K3), nada es más valioso que la vida. Garantizar que los procedimientos se realicen de manera disciplinada, que los equipos se utilicen de acuerdo con las normas y mantener la comunicación entre los equipos», dijo.

El apoyo de PLN UID Central Java & DIY y PLN ES UP 2 es parte del compromiso de PLN de garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico nacional, fortalecer la sinergia entre unidades, así como un espíritu de unidad para abordar las emergencias posteriores a desastres.