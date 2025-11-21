El PKK de Java Central alienta a las mipymes a adaptar la tecnología a los productos del mercado

Pekalongan (ANTARA) – El Equipo de Movilización de Bienestar y Empoderamiento de la Familia de Java Central (TP PKK) alienta a las micro, pequeñas y medianas empresas a acelerar la adaptación tecnológica en la comercialización de sus productos.

«Fomentamos el marketing a través del marketing digital, no confiando sólo en métodos convencionales», dijo el jueves en Pekalongan el presidente del TP PKK de Java Central, Nawal Nur Arafah Taj Yasin.

Según él, su partido continuará fortaleciendo el empoderamiento económico de las mujeres a través del programa Fortalecimiento Empresarial para el Aumento de los Ingresos Familiares (UP2K), que incluye capacitación culinaria, procesamiento de prendas, gestión de peca y tutoría de nuevos grupos empresariales.

“Hoy ponemos en marcha el grupo empresarial Cardamomo, que luego recibirá el apoyo de los Servicios Sociales”, afirmó.

Dijo que los productos del PKK se han desarrollado en varias regiones, no sólo en el campo culinario sino también en el sector artesanal, que se comercializa fuera de la región.

Para apoyar el marketing, dijo, su partido ahora está haciendo hincapié en acelerar la adaptación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Dijo que las mipymes de Java Central tienen un gran potencial, incluso en el sector de la artesanía, como la de Pekalongan Regency, que se confirmó como ganadora del primer lugar en el «Premio Dekranasda» nacional a través de la innovación en el diseño de batik basado en IA.

«Del mismo modo, los pedidos de batik de varias otras regiones todavía dependen de artesanos de Pekalongan. Los motivos utilizan las características de cada región, pero las personas que hacen el batik son residentes de Pekalongan», dijo.

La regente de Pekalongan, Fadia Arafiq, dijo que el gobierno regional está comprometido con el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas locales.

«Necesitamos apoyar a las MIPYMES para que puedan crecer y ser conocidas en todas partes. Proporcionaremos diversas instalaciones que van desde exposiciones gratuitas, apoyo de capital hasta capacitación sobre el embalaje de los productos para que parezcan más atractivos», dijo.