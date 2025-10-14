El pintor Iwan Suhaya cumple una misión cultural y ecológica en una exposición en Solo

Solo (ANTARA) – El pintor Iwan Suhaya lleva a cabo una misión cultural y ecológica durante una exposición celebrada del 17 al 30 de octubre en Solo, Java Central.

Durante un encuentro con periodistas, Iwan dijo que se exhibirán 40 pinturas de flora y fauna.

Adhiwangsa Hotel Solo en una exposición titulada Back.

Iwan Suhaya es conocido por su escuela surrealista-realista, donde presenta objetos reales (realismo) con un toque de fondo y atmósfera imaginativos (surrealismo), creando impresionantes obras en 3D.

Esta exposición en Solo es la primera y transmite una misión especial que integra arte, cultura y sociedad.

El pintor, que ha realizado 37 exposiciones individuales en el país y en el extranjero, afirma que sus pinturas no son sólo estéticas sino también un compromiso con el medio ambiente.

«El título es ‘Traer de vuelta’ para poder hacer crecer un alma nueva. Intento que mis pinturas detengan el tiempo, al menos hacer que la gente piense en medio de tantos cambios y regrese a la naturaleza, a nuestro entorno», dijo.

Colaboró ​​con el Ministerio Público de Surakarta y el Hotel Adhiwangsa en la exposición. Está previsto que la exposición sea inaugurada por el alcalde de Surakarta, Respati Ardi.

«Para esta exposición invitamos al alcalde y al teniente de alcalde de Surakarta», dijo.

Durante la exposición se llevarán a cabo diversas actividades, incluidas discusiones sobre arte e invitar a personas con discapacidad a pintar.

Como parte de su misión social, también utilizará parte de los ingresos de la venta de cuadros para actividades sociales.