El personal de servicio de Bank Jateng ganó medallas en The Best Contact Center Indonesia 2025

Solo (ANTARA) – Los tres mejores de Bank Jateng lograron ganar medallas en la categoría individual en The Best Contact Center Indonesia 2025.

A través de una declaración escrita recibida por ANTARA en Solo, Java Central, el sábado, se dijo que a nivel nacional, Bank Jateng logró ganar dos medallas de bronce y una de plata en el prestigioso evento The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2025, organizado por la Asociación de Centros de Contacto de Indonesia (ICCA).

Esta victoria confirma el compromiso de Bank Jateng de brindar un servicio al cliente superior e innovador.

El evento TBCCI 2025, al que asistieron un total de 643 participantes de diversas industrias, tiene como objetivo agradecer a los agentes de servicios de centros de contacto y fomentar la innovación y la mejor calidad de servicio en Indonesia. La serie de competiciones se lleva a cabo en Bidakara Tower Yakarta desde agosto de 2025 y la ceremonia de premiación (ceremonia de premios) tuvo lugar el jueves (25/9) en Balai Sarbini Yakarta.

Las tres personas de Bank Jateng que ganaron la medalla fueron Ahmad Jazuli de la División de Operaciones, que ganó una medalla de plata en la categoría de Agente entrante, Dinar Dwi Alviandi de la División de Operaciones, que ganó una medalla de bronce en la categoría de Agente entrante, y Favian Krisna Brian P de la División de Operaciones, que ganó una medalla de bronce en la categoría Agente de redes sociales digitales.

El director de Unidades de Negocios Institucionales y Sharia de Bank Jateng, Ony Suharsono, dijo que el logro era un testimonio de la dedicación y excelencia del equipo de servicio de Bank Jateng.

«Seguiremos comprometidos a brindar a los clientes la mejor experiencia a través de diversos canales de servicio. Esta victoria también es una motivación para nosotros para continuar mejorando los estándares de servicio de Bank Jateng para que siempre sean relevantes y superen las expectativas de los clientes», afirmó.

Dijo que este logro está en línea con la visión de Bank Jateng de convertirse en un banco confiable y cercano a los clientes.

«Creemos que la excelente calidad del servicio es la clave principal para mantener la fidelidad de los clientes y aumentar la cuota de mercado, tanto en el sector convencional como en las unidades de negocio de Sharia», afirmó.

Esta victoria mejorará significativamente la imagen de la empresa en el sector de los contact center de Indonesia, al tiempo que reforzará el perfil profesional del individuo y se convertirá en un modelo a seguir para otros agentes.

Se espera que este logro no sólo sea motivo de orgullo, sino que también fomente la innovación y mejore la calidad del desempeño del equipo en su conjunto. De esta manera, Bank Jateng puede mejorar continuamente la eficiencia operativa y la calidad del servicio para los clientes.

Mejorar la calidad del servicio a través de este centro de contacto es una parte integral de la estrategia comercial de Bank Jateng para fortalecer su base de servicios y aumentar la competitividad en la era digital.

Esta excelencia operativa respalda directamente los esfuerzos de la empresa por ampliar el alcance y profundizar las relaciones con todos los segmentos de clientes, incluidos los sectores institucional y Sharia.

ICCA ha estado operando TBCCI desde 2005 y 2025 marcará su decimonovena implementación, lo que lo convierte en un barómetro importante para el desarrollo del servicio al cliente en el país.