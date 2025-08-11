El personal de la policía regional de Wonosobo aprendió a manejar a las víctimas de Laka Lantas

WonsoSobo (Antara) – El personal policial de Wonosobo, Central Java, participó en una actividad de foro de aprendizaje conjunto que abordó el tema del primer manejo de víctimas de accidentes de tráfico.

«El propósito de esta actividad es que los miembros están listos para actuar de manera rápida y precisa, mientras que el riesgo de lesiones a las víctimas se minimiza», dijo el Jefe de la Subdivisión del Control del Personal sobre los recursos humanos del AKP Haryanto de la policía de Wonosobo en Wonosobo.

Dijo que este tipo de entrenamiento se realizaría regularmente.

El foro, que se celebró en el Endra Dharma Hall como la Policía Regional de Wonosobo, tenía como objetivo aumentar el conocimiento y las habilidades del personal para dar primeros auxilios a las víctimas de accidentes de tráfico.

Explicó que la actividad tuvo lugar interactivamente, con una sesión de preguntas y respuestas y una simple simulación de tratar con las víctimas.

Espera que este material pueda aplicarse en el campo para apoyar la tarea de la policía en ofrecer el mejor servicio a la comunidad.

El orador de la actividad vino de la Oficina de Salud del Distrito de Wonosobo, Fiahliha, dijo que la policía fue a menudo la primera parte en llegar al acto.

Explicó los primeros pasos que los oficiales deben tomar cuando encontraron víctimas de accidentes, incluida la garantía de la seguridad de la locación, verificar los signos vitales y las técnicas básicas auxiliares para prevenir la condición de la víctima antes de recibir más tratamiento médico.