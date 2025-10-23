El personal de Korbrimob Polri recibió premios del Ayuntamiento de Salatiga

Semarang (ANTARA) – Los miembros de la Brigada Móvil de la Policía Nacional lograron otro logro orgulloso. Uno de los mejores empleados del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) de Korbrimob Polri, Bharaka Dimas Setiyadi, recibió un premio del Ayuntamiento de Salatiga por su contribución a la búsqueda de lagunas críticas de seguridad en el sistema de información del Ayuntamiento de Salatiga.

Esta actividad comenzó con un concurso de ciberseguridad organizado por el Servicio de Información y Comunicación de la ciudad de Salatiga (Diskominfo) para probar la resiliencia de las aplicaciones gubernamentales. Al hacerlo, Bharaka Dimas logró encontrar vulnerabilidades de nivel crítico que podrían comprometer el sistema. Luego informó oficialmente estos hallazgos, acompañados de comentarios técnicos que ayudaron al equipo de Diskominfo a mejorar y fortalecer su sistema.

Por su dedicación y profesionalismo, Bharaka Dimas recibió un certificado de reconocimiento presentado directamente por el Jefe del Departamento de Comunicaciones e Información de la ciudad de Salatiga, Eny Endang Surtiani, ST, MT. Este premio es una forma de reconocimiento por su contribución al mantenimiento de la seguridad digital en el entorno gubernamental.

Breve perfil de Bharaka Dimas Setiyadi

Bharaka Dimas es una figura joven muy dedicada al campo de la tecnología de la información. Se graduó con un D3 en Tecnología Informática y un S1 en Ingeniería de la Información y ahora planea realizar su Maestría en Ciencias Forenses Digitales con un enfoque de investigación en la construcción de un sistema de simulación de ataques cibernéticos con base legal (Capture The Flag/CTF).

Fuera de sus funciones oficiales, Dimas desarrolla activamente sus habilidades profesionales en el campo de la ciberseguridad. Ha obtenido varias certificaciones internacionales de prestigio, entre ellas:

• CEH (Hacker Ético Certificado)

• CND (defensor de red certificado)

• ECIH (Manejador de Incidentes Certificado por el Consejo EC)

Con estas habilidades, Dimas ha logrado una serie de hazañas, entre ellas:

• Se descubrieron agujeros de seguridad de nivel medio en los sistemas VPN de Starbucks (EE. UU.) y el Ministerio de Inversiones Shurooq (EAU).

• Se han encontrado agujeros críticos en el sistema del hospital Bhayangkara Brimob y en los servidores internos de Microsoft.

• Encontrar brechas críticas en el sistema de gestión de personal del Municipio de Salatiga

• Se convirtió en orador en el Seminario de Ciberseguridad en la Escuela Vocacional Panca Bhakti, Java Central.

• Aceptó ofertas profesionales de PT Danas Multi Pro y MNC Media Group como especialista en seguridad de TI.

Espíritu y esperanza

Según Dimas, el mundo de la ciberseguridad no es sólo un trabajo, sino también una vocación.

«Este campo es mi pasión. Además de desempeñar mis funciones como miembro de la Policía Nacional, quiero seguir contribuyendo a mantener la seguridad digital del país. Un día espero convertirme en un consultor de ciberseguridad que ayude a fortalecer el sistema nacional de seguridad y resiliencia digital», dijo Dimas.

También expresó su esperanza de que la Policía Nacional pueda ser pionera en la construcción de un ecosistema de ciberseguridad en Indonesia.

«Sería muy bueno si la Policía Nacional tuviera un programa anual Capture The Flag (CTF), un concurso legal que prueba las capacidades de seguridad de los sistemas. A través de este tipo de actividad, la Policía Nacional puede atraer jóvenes talentos y estudiantes de TI para que hagan una contribución positiva. Los ganadores pueden recibir premios, certificados o becas de la Policía Nacional», añadió.

Además, Dimas espera tener la oportunidad de continuar su maestría en el campo de la Ciencia Forense Digital, para poder aportar nuevos conocimientos e innovaciones que beneficiarán a su unidad en Brimob Corps.

Reconocimiento al liderazgo de la Policía Nacional

Subjefe de la Policía Nacional de Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol. El Prof. Dr. Dedi Prasetyo, SH, M.Hum., M.Sc., MM, expresó su gran agradecimiento por los logros alcanzados por el joven personal de Korbrimob.

«Los logros de Bharaka Dimas son prueba de que los miembros de Polri tienen un gran potencial en diversos campos, incluida la tecnología y la seguridad cibernética. Polri seguirá brindando pleno apoyo a todo el personal que sobresale y aporta un buen nombre a la institución. Alentamos a todos los miembros a continuar perfeccionando sus habilidades, innovando y contribuyendo positivamente a la sociedad», dijo el subjefe de policía.

Mientras tanto, el comandante del Cuerpo Brimob Polri (Dankor Brimob Polri), Komjen Pol. Ramdhani Hidayat, SH, también expresó su orgullo y apoyo.

«Lo que Bharaka Dimas ha hecho demuestra que el espíritu de lucha de Brimob es fuerte no sólo en el campo de operaciones, sino también en el mundo digital. Brimob debe poder adaptarse a los desarrollos tecnológicos y convertirse en parte de la resiliencia nacional en el ciberespacio. Espero que este logro sea una inspiración para todo el personal para continuar trabajando y brindando lo mejor para la nación», dijo Dankor Brimob.

La Fuerza de Policía Móvil de Indonesia seguirá fomentando un espíritu innovador, adaptable y profesional, en consonancia con la visión de precisión de la policía (predictiva, responsable y transparente) y su compromiso de hacer realidad un Brimob superior con carácter digital.

«Brimob para Nusa y la nación»