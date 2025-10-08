El PDAM de la ciudad de Semarang valora que 39.896 clientes paguen sus facturas de forma ordenada

Semarang (ANTARA) – Compañía Regional de Agua Potable Tirta Moedal (PDAM) La ciudad de Semarang, Java Central, agradeció al menos a 39.896 clientes que pagaron sus facturas regularmente participando en el programa de sorteo.

El director general de PDAM Tirta Moedal Semarang City, Mohammad Indra Gunawan, en Semarang, dijo el miércoles que la lotería era una forma de participación activa de los clientes, así como una expresión de gratitud de la empresa por la confianza del público.

«Esperamos que esta lotería sea una forma de participación activa de los clientes. Porque con los pagos de los clientes podemos gestionar el agua y desarrollar servicios comerciales», afirmó.

Dijo que este año ha aumentado el número de clientes que pagan regularmente para tener derecho a participar en el gran sorteo de la motocicleta.

«Estamos agradecidos por la incorporación de 1.328 clientes de 2024 a 2025 para participar en la lotería. Todo regresa a la comunidad en forma de un mejor servicio», dijo.

Según él, la lotería de clientes de pago ordenado se lleva a cabo dos veces al año, concretamente en el aniversario de la ciudad de Semarang y el aniversario de PDAM Tirta Moedal.

Las condiciones para que los clientes con derecho a participar en el sorteo sean pagar regularmente del 1 al 10 durante cinco meses consecutivos según el período del sorteo, es decir, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2025.

«Esta actividad también es una forma de nuestro agradecimiento. Queremos compartir con los clientes que PDAM no sólo se centra en los negocios, sino que también premia a quienes son leales y pagan regularmente», dijo.

Además de la lotería con premios, PDAM en la ciudad de Semarang también lleva a cabo una serie de actividades sociales y religiosas, como servicios interreligiosos de acción de gracias, recitaciones y acciones ecológicas en las áreas de fuentes de agua de PDAM como una forma de cuidado ambiental.

Dijo que el número de clientes ha aumentado año tras año y el número total de clientes actualmente alcanza unas 200.000 personas, lo que demuestra la creciente confianza del público en los servicios de agua potable de PDAM.

Esto significa, dijo, que del número total de clientes, alrededor del 20 por ciento de los clientes han realizado pagos antes de la fecha de vencimiento, y este número continúa aumentando año tras año.

Para facilitar las cosas a los clientes, PDAM Kota Semarang ofrece actualmente varios métodos de pago digitales y colabora con muchas plataformas bancarias.

«Hemos facilitado los pagos. Los clientes pueden pagar sus facturas desde casa a través de diversos canales como bancos, PPOB (Payment Point Online Bank) o aplicaciones digitales», dijo.

Se espera que esta actividad de lotería pueda concienciar a los clientes sobre cómo pagar las facturas de agua de manera más ordenada y fortalecer la relación entre PDAM Semarang City y la comunidad.

Lea también: El gobierno de la ciudad de Semarang se asocia con KNPI para organizar un debate estudiantil