El PDAM de la ciudad de Semarang evaluará inmediatamente todas las bocas de incendio junto con las partes interesadas

Semarang (ANTARA) – La Compañía Regional de Agua Potable (PDAM) Tirta Moedal, ciudad de Semarang, junto con todas las partes interesadas relevantes, revisará de inmediato el establecimiento y fortalecimiento de toda la infraestructura de hidrantes contra incendios.

El director técnico interino del PDAM Hariyadi de la ciudad de Semarang, en Semarang, dijo el lunes que se celebraría una reunión de coordinación en un futuro próximo.

Lo hizo saber en respuesta a los informes de una boca de incendios enterrada en Jalan Majapahit, distrito de Pedurungan, ciudad de Semarang.

Según él, el PDAM de la ciudad de Semarang se ha comprometido desde el principio a apoyar plenamente las tareas de los bomberos, incluso cuando se produce un incendio mediante la instalación de bocas de incendio.

En situaciones de emergencia, dijo, su grupo suministra agua al lugar del incendio para ayudar a los bomberos a extinguir el incendio.

«En días normales, los camiones de bomberos pueden recolectar agua de las terminales de recolección de agua PDAM, como Kudu IPA para la región oriental, el embalse Manyaran para la región occidental, etc.», dijo.

Dijo que este apoyo es una forma de responsabilidad social empresarial o RSE, por lo que los costos del agua no se cargan a los bomberos.

Para la reunión de coordinación sobre las bocas de incendio, dijo, su partido trabajará con agencias relacionadas como el Departamento de Bomberos, el Departamento de Obras Públicas y otros para obtener un entendimiento integral.

“Así que luego haremos un inventario junto con los bomberos para determinar cuántos (bocas de incendio, ed.) hay, dónde están ubicados y si están funcionando o no”, dijo.

Incluso es posible que en las zonas propensas a incendios se discutan nuevos puntos de instalación de bocas de incendio de acuerdo con los mapas de extinción de incendios.

En cuanto a la boca de incendios enterrada en hormigón en Jalan Brigjen Katamso Semarang, explicó que la Administración de Carreteras de Java Central y Cipta Karya habían llevado a cabo previamente un proyecto de construcción de carreteras que afectó a la boca de incendios.

«Tan pronto como recibimos información de que había una boca de incendios oculta en la carretera, nos comunicamos inmediatamente con las partes pertinentes, a saber, DPU-BMCK Java Central, que llevaron a cabo la remoción de carreteras», dijo.

El 31 de enero de 2025, dijo, su grupo había movido la boca de incendio afectada y la había movido varios metros de su ubicación original.

«En ese momento, el vertido se produjo de manera que afectó a la boca de incendio. El PDAM inmediatamente reposicionó la boca de incendio y se movió varios metros en la zona afectada», dijo.

