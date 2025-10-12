Semarang (ANTARA) – En Semarang se celebró una competición de baloncesto 3 contra 3 (3×3) titulada Triple Rumble «Drip and Dribb», que reunió a 16 equipos representativos de «cafeterías» repartidas por toda la región de Java Central.

El presidente del comité «Drip and Dribb» de Triple Rumble, Lintang Naresworo, en Semarang, explicó el sábado que el evento deportivo había entrado en el tercer año de su existencia.

Explicó que Triple Rumble es una competencia de baloncesto 3×3 con un concepto “solo por diversión” y abierta a todos los grupos, tanto comunitarios como individuales.

En cada competición, todos los participantes se forman en un sorteo por equipos aleatorio llamado Armageddon, con la premisa de que el trabajo en equipo es más importante que las habilidades individuales.

“Por lo tanto, todos los participantes que se registren serán distribuidos aleatoriamente a través de un sistema de ruleta, y los jugadores sabrán quiénes serán los miembros de su equipo apenas dos días antes de que se lleve a cabo la competencia”, dijo.

Lo interesante y diferente de este año es que los fundadores de Triple Rumble observaron y se dieron cuenta de que el crecimiento de las ‘cafeterías’ en Semarang estaba aumentando y cada una estaba formando su propia cultura.

«El café es parte de la vida diaria de la generación millennial y de la Generación Z. Entonces, ¿por qué no? Combinar la cultura del café con el baloncesto ‘callejero’ o el baloncesto puro», afirmó.

Dijo que un total de 48 participantes se dividieron en 16 equipos, cada uno de los cuales representaba una “cafetería” que fue patrocinadora y colaboradora del evento celebrado en Miroto Field, Semarang.

Entre los jugadores de Triple Rumble «Drip and Dribb», parece haber un jugador de baloncesto profesional llamado Dandung O’Neal Pamungkas, que una vez jugó en la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL).

Dandung es conocido como un escolta que ha jugado para West Bandits Solo, ganando recientemente una de las series IBL 3×3 con Hangtuah Jakarta en 2023 y defendiendo Java Central en PON XX Papua.

«Es emocionante ver un evento como este, es realmente emocionante. Así que la comunidad de Semarang puede tener la sensación de que hay un evento (baloncesto) que no es demasiado serio, pero sí muy emocionante y divertido», dijo.

Como jugador de baloncesto profesional, se sintió retado a participar en este evento, especialmente porque los equipos fueron asignados al azar por lo que no todos sabían desde el principio quiénes estarían en su equipo.

«De hecho, es más emocionante cuando los equipos están mezclados. No nos conocemos. De repente conocemos gente nueva, obtenemos nuevos conocimientos. Es como hacer amigos, es realmente mejor», dijo, admitiendo que era la primera vez que participaba en el evento.

Dandung espera que la competencia de baloncesto 3×3 Triple Rumble pueda continuar cada año ya que ve el interés del público, especialmente de los jóvenes que están entusiasmados con actividades deportivas tan divertidas.

