El orador DPRD de Java Central invita a miembros profesionales e integridad al realizar tareas

Solo (Antara) – Presidente del DPRD provincial central de Java (Central Java) Sumanto invita a más miembros de la Junta Profesional e integridad a realizar sus deberes.

En el taller sobre la estructura de capacidad de los miembros del DPRD de Java central con el tema de mejorar la calidad de la función DPRD en relación con el Parlamento de Integridad en Surakarta, Java Central, miércoles (9/24) (9/24), Sumanto espera que los representantes de la intenspara DPRDD.

«Es por eso que los miembros de la junta deben mejorar su calidad para contribuir de manera óptima a construir una administración buena y participativa», dijo.

También invita a todos los miembros de la Cámara a retener la confianza que la gente ha dado.

«Como representantes de la gente, no es solo realizar las funciones de legislación, supervisión y presupuesto, sino también realizar el mandato con completa integridad, transparente y profesional», dijo.

Sumanto agregó que los miembros de la junta con integridad tienen un carácter honesto, transparente y de compromiso con lo que se dice. Además, es responsable y consistente con todas las acciones y decisiones.

«Este es un impulso importante para fortalecer el papel y la función del DPRD como una institución legislativa a nivel provincial. Espero que todos los miembros puedan contribuir de manera óptima a desarrollar una administración buena y participativa y mantener la confianza pública en el parlamento», dijo para todos los miembros del DPRD central de Java.

Presidente del DPRD Central Java (Centro) junto con el Secretario Regional de Java Central Sumarno (izquierda) (HO-DPRD Central Java)

También asistió al evento, el Director de Autonomía Regional del Ministerio del Interior Akmal Malik y el Secretario de Java Central Soemarno.

También espera que el taller se convierta en un foro efectivo para intercambiar conocimiento, profundizando el concepto de administración legislativa y aumentando la competencia en la realización de las tareas y funciones del consejo.

«Se espera que los miembros de la junta trabajen promoviendo la integridad y evitar problemas legales. Esperemos que pueda ofrecer grandes beneficios y hacernos todos los cambios positivos», dijo.

El taller duró tres días hasta el viernes (9/26). En la apertura de la actividad, el Director -General del Ministro OTDA del Interior Akmal Malik hizo una presentación sobre la mejora de la función de la función con el contenido local de las reglas del DPRD hacia el Parlamento con integridad.

Explicó la función y el papel de la DPRD, especialmente con respecto a las relaciones con el gobierno regional, la posición de la DPRD estaba en línea con el jefe regional.

«Es por eso que en esa relación tiene diferentes funciones, a saber, con respecto al acuerdo conjunto en la formación de una regulación, la presentación de LKPJ, la aprobación de la cooperación que la región llevará a cabo y la reunión de consulta de DPRD con cabezas regionales regularmente», dijo.