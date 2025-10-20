El número de votantes en Banyumas aumentó un 2,5 por ciento hasta 1,42 millones de personas.

Purwokerto (ANTARA) – La Comisión Electoral General (KPU) de la Regencia de Banyumas determinó que el número de votantes basado en la recapitulación del censo electoral continuo para el tercer trimestre de 2025 fue de 1.425.953 personas, un aumento de aproximadamente el 2,5 por ciento en comparación con el censo electoral permanente de Pilkada de 2024, que ascendió a 1.339.832 personas contadas.

El presidente de la KPU de Banyumas Regency, Rofingatun Khasanah en Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, dijo el lunes que el número de votantes fue de 712.970 hombres y 712.983 mujeres repartidos en 27 subdistritos y 331 aldeas/subdistritos en la región de Banyumas.

«Estos datos son el resultado de la actualización continua del censo de electores, que realizamos cada trimestre en sesiones plenarias. El objetivo es garantizar que los datos de los electores en Banyumas sean verdaderamente válidos y responsables», subrayó.

Según él, la actualización de los Datos Continuos de Electores (PDPB) del tercer trimestre se realizó comparando los datos de población del Ministerio del Interior y la Oficina de Registro Civil y de Población (Disdukcapil), que fue actualizado por última vez en junio de 2025.

Mientras tanto, los datos de Banyumas Regency KPU, dijo, se actualizarán hasta el 30 de septiembre de 2025.

“Los resultados de investigaciones coincidentes y limitadas (coklit) muestran que la dinámica de aproximadamente 15.000 registros cambia debido a nuevos residentes, muertes o cambios de residencia”, explicó.

En esta limitada actividad coklit, dijo, Banyumas KPU involucró recursos humanos en seis subdistritos, a saber, Pekuncen, Wangon, Jatilawang, Kemranjen, Cilongok y Rawalo.

Según él, el coklit limitado se llevó a cabo con 380 votantes de muestra repartidos en nueve aldeas por subdistrito.

«Queremos asegurarnos en el campo de que los datos que tenemos coincidan con las condiciones reales», dijo.

Dice que durante el proceso de verificación en campo se encontraron una serie de datos únicos, entre ellos el de un elector de 101 años.

Según él, la mujer nacida en 1924 vive en el pueblo de Pekuncen, distrito de Pekuncen.

«Esto demuestra la importancia de una verificación inmediata. También hay hallazgos de que los votantes que previamente fueron declarados muertos, en realidad todavía estaban vivos y sanos», dijo.

Por eso su partido no eliminó inmediatamente nombres del censo electoral antes de confirmar la verdad.

Dijo que las actividades en curso de actualización de los padrones electorales se llevarán a cabo periódicamente cada tres meses hasta las elecciones de 2029.

«Con actualizaciones periódicas, esperamos que no se pierda a ningún votante o que no se registre dos veces. La KPU de Banyumas se compromete a mantener la integridad de los datos de los votantes para que la celebración de futuras elecciones sea más creíble», dijo Rofingatun.

